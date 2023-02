Íñigo Onieva zanja los rumores sobre la supuesta mala relación entre su madre y su suegra Isabel Preysler: "Tonterías"

Los rumores sobre una posible mala relación entre Tamara Falcó y la madre de Íñigo Onieva han aumentado tras la llamativa ausencia de la celebrity en el cumpleaños de Carolina Molas. Las especulaciones sobre los problemas entre la hija de Isabel Preysler y la familia de su prometido crecen por momentos, ya que por lo contrario, el empresario sí acudió al cumpleaños de su suegra días antes.

Tanto Íñigo como Alejandra Onieva no dudaron en compartir fotografías del cumpleaños de su madre, revelando así que Tamara fue la única que no asistió a la celebración. Por su parte, Carolina Molas ha asegurado que su relación con la marquesa de Griñón es estupenda, además de dejar claro que no existe rivalidad alguna entre ella y la madre de Tamara.

Ahora ha sido Íñigo Onieva quien ha desmentido las especulaciones, asegurando que está "todo bien" y que no existe una mala relación entre su madre y su prometida. El empresario no ha querido explicar por qué la Marquesa no estuvo presente en el cumpleaños de Carolina Molas, pero ha insistido en que está "todo perfecto".

En cuanto a si es cierto que existe rivalidad entre su madre e Isabel Preysler, Íñigo se muestra tajante: "Son tonterías". Mientras todo el mundo habla del duelo de outfits que se producirá en la boda del año, la familia continúa con los preparativos sin preocupación ninguna.

Parece que tanto madre como hijo tienen claro que los rumores no van a destrozar de nuevo la relación, y es que a pesar de haber existido una infidelidad de por medio, su noviazgo sigue marchando viento en popa y dentro de tan solo unos meses cuando veamos a la pareja pasar por el altar.