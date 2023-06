Íñigo Onieva desmiente que hayan invitado a Isabel Díaz Ayuso y a Almeida a su boda pese a que "sería un honor"

Queda justo un mes para la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva y, mientras la marquesa de Griñón ultima su puesta a punto en la clínica Buchinger de Marbella para estar perfecta en su gran día, seguimos conociendo más detalles del 'sí, quiero' más mediático del año.

¿El último? La ilustre lista de personas a las que la pareja habría invitado para ser testigos directos de su felicidad. Además de las familias de ambos al completo, que en el caso de Tamara incluye nombres como Isabel Preysler, Enrique, Chabeli y Julio José Iglesias, Ana Boyer o Isabelle Junot y Álvaro Falcó entre otros, asistirían un buen número de rostros conocidos.

Amigos como Juan Avellaneda, Eugenia Silva o Vicky Martín Berrocal, compañeros de 'El Hormiguero' como Pablo Motos, Nuria Roca o Juan del Val y, según Semana, Rafa Nadal, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso.

Una información que Íñigo ha negado en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press, asegurando que ni el alcalde ni la presidenta de la Comunidad de Madrid están invitados a su boda: "Nosotros no les hemos invitado". "No están invitados. Sería un honor, sería un absoluto honor, pero no están invitados. Hemos invitado solo a un círculo cercano y familia", ha revelado, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.