La impactante imagen de Verdeliss embarazada en ropa interior

Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, que hace unos meses sorprendía con la noticia de su octavo embarazo, ha publicado recientemente una impactante fotografía en su cuenta de Instagram en la que posa en ropa interior dejando ver lo orgullosa que está de su barriga de seis meses de embarazada.

La mamá de Aimar, Irati, Laia, Julen, las mellizas Anne y Eider y Miren dio a luz a esta última a las 31 semanas de embarazo. La niña llegó dos meses y medio antes de lo que estaba previsto, motivo por el que necesitó muchos cuidados y atenciones tras su nacimiento.

Debido a este suceso, Verdeliss no está pasando por su mejor momento puesto que está muy preocupada por si la historia se repite con la pequeña Deva, pero intenta sobrellevarlo y así lo está demostrando a través de una de sus publicaciones en Instagram: ''Tengo que llevar vida normal y activa, liberarme de miedos… ¡y me obligo! Pero menudo lastre emocional es la experiencia de un parto prematuro, no se vuelve a vivir un embarazo con el mismo disfrute, ains... ¡Al lío! Vamos a ser positivos y pensar en febrero''.

La influencer tiene el cariño y el apoyo de todos sus seguidores que no han dejado de darle ánimos en todos estos meses de gestación. En su última publicación en la que se puede observar su barriga de seis meses de embarazo, acompañada del comentario: ''Este cuerpito que habito…que me lleva, me sostiene, crea vida. Ignorante de pensar que no eras perfecto'', sus followers no han dudado en aplaudir su naturalidad y en remarcar lo mucho que les ha impactado la imagen.

Seguro que te interesa...

Verdeliss estalla contra quienes critican su cuerpo: ''Nunca juzguéis el físico''