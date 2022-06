Este pasado miércoles se cumplían tres años desde la trágica pérdida de José Antonio Reyes a los 35 años como consecuencia de un fatídico accidente de tráfico.

Un 1 de junio de 2019 que marcó un antes y un después en las vidas de los seres queridos del exfutbolista que, de forma abrupta, se despedían de él para siempre.

Cada aniversario de su muerte, así como en otras señaladas fechas como el cumpleaños, son muchos de ellos los que hacen gala de lo presente que le tienen en sus memorias.

Quien jamás falla a la cita ese es su primogénito José Jr., que, en estos tres años que han pasado, no ha dudado ni una sola vez en sellar su amor en redes y ahora ha inmortalizado un bonito homenaje a su papá en tal día.

''Ya van 3 años sin ti papá... pero todavía recuerdo todas esas risas que nos echábamos juntos, también esa sonrisa que tenías cuando me mirabas, sé que desde ahí arriba me sigues mirando y cuidando igual. Gracias por todos los momentos que pasamos juntos, nunca los voy a olvidar. Te echo de menos papá'', se lee en la serie de emotivos recuerdos que ha compartido el joven de 15 años de su infancia junto a él.

El desgarrador mensaje de Ana López, la madre de José Jr.

La madre del ya adolescente, Ana López, también ha hecho uso de sus redes para recordar al padre de su hijo. Junto a unas preciosas imágenes de cuando estaban juntos, la piloto comercial ha querido dedicarle unas conmovedoras palabras.

''Un día como hoy hace ya tres años, antes de que me dieran tan dolorosa noticia, me llamaste como tantas otras veces para hablar con tu hijo... pero ese día no pudiste despedirte de él, porque estaba jugando un partido de fútbol, estaba haciendo lo que más os gusta hacer a los dos y me dijiste que te llamásemos al terminar'', ha comenzado escribiendo.

''Así lo hice, pero tristemente ya no pudiste hablar con él... y sin querer creerlo, con lágrimas en los ojos, con el corazón en un puño, con dolor en el alma, no sabía cómo mirar a los ojos a nuestro hijo y explicarle lo que había pasado... que te habías marchado para siempre... para no volver. Su único consuelo fue saber que te acordaste de él antes de partir... Desde entonces y con el corazón hecho pedazos, no hay un solo día que no nos acordemos de ti! Allá donde estés cuídalo, te echa mucho de menos aunque es un niño muy fuerte, se parece tanto a ti!!'', ha concluido.

