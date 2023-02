Hiba Abouk revela lo poco que se parecen sus hijos: "Uno es muy racial y el otro es blanco y rubio"

Hiba Abouk fue una de las asistentes a la fiesta que la firma Bvlgari organizó este jueves en el Museo Thyssen para celebrar su 75 aniversario. Allí, la actriz ha dedicado unos minutos a la prensa, a la que ha confesado cómo son sus hijos físicamente y lo diferentes que son a pesar de compartir al mismo padre, Achraf Hakimi.

Estas declaraciones han sorprendido ya que la intérprete no suele dar detalles sobre sus pequeños, Amín, de 3 años, y Naím, que acaba de cumplir 1 año.

Sobre ellos, ha comentado que el primer mes de convivencia juntos estuvo "fatal", pero que "ahora se adoran": "Se aman y cuando le recojo en el colegio me pregunta por Naím y la verdad súper feliz", aseguró sobre el mayor a Europa Press. De hecho, anteriormente habló sobre los celos que tenía su hijo mayor.

Eso sí, Hiba por el momento no quiere ampliar la familia a pesar de su juventud: "Yo me planto aquí […] tengo que retomar mi trabajo, me doy mucho a mis hijos". Aunque dejó una puerta abierta al futuro: "Quién dice que dentro de unos años pero ahora, no".

Junto a estas palabras, la actriz ha sorprendido al revelar que Amín y Naím son muy distintos tanto de personalidad como físicamente: "La noche y el día y físicamente también, uno es muy racial y el otro es blanco y rubio. Nada la noche y el día".

Las palabras de Hiba Abouk sobre Achraf tras los rumores de crisis

Hiba Abouk ha estado en el punto de mira después de que a comienzos de año se especulara sobre una posible crisis que estaría atravesando con Achraf Hakimi.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi | GTRES

Sin embargo, parece que son simplemente rumores, ya que Hiba desmintió su crisis matrimonial y aseguró que todo iba de maravilla en el matrimonio: "Está todo muy bien".

Ahora, la intérprete también ha afirmado que el futbolista es "muy buen padre, cada vez que puede le dedica tiempo, no siempre, es evidente porque viaja mucho, tiene unos horarios complicados, pero es un padrazo".