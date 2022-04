La hermana de Silvia Gambino revela datos sobre su fallecimiento y critica cómo su ex anunció la triste noticia

Hizo reír y ahora llorar... La actriz Silvia Gambino falleció el pasado 4 de abril a los 57 años. Una triste pérdida que dejó a todos sorprendidos al desconocer que estaba enferma. La voz que despertó tantas carcajadas en el escenario con las obras en las que participó, y en televisión con el sitcom 'Escenas de matrimonio', se ha apagado. Una desconocida para muchos, pero un personaje que sacaba una sonrisa a quienes si contemplaron su talento.

Casi un mes después, ha sido su hermana, Zoraida, quien se ha pronunciado. La noticia de la muerte de la actriz llegó por medio de las redes sociales y del perfil del que fuera su pareja, Alberto Closas. Este habría compartido el comunicado sin autorización y sin seguir los deseos de la artista. Estos detalles, al igual que la enfermedad que padecía Silvia, eran desconocidos dado que así lo quería ella.

"Nadie de mi familia autorizó a nadie para dar la noticia de su muerte. Esto fue algo que se podía haber evitado absolutamente porque yo estaba siguiendo la voluntad de mi hermana", ha expresado Zoraida al medio Jaleos. "Además, fue todo muy fulminante. Mi hermana se sintió mal y pasó todo en 15 días. La persona que dio la noticia no estaba autorizada", ha continuado manifestando revelando que los últimos momentos de la vida de su hermana no fueron nada agradables, aunque no le hicieron perder su característica sonrisa.

Unas palabras que dejan claro que no apoya lo que hizo Alberto Closas quien escribió en su perfil de Instagram un mensaje para su novia. "Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos "Rosita". Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quitó la sonrisa", ha comenzado diciendo antes de afirmar que: "siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao".

La actriz de descendencia italiana había dejado unas pautas a seguir en caso de que no superara el cáncer que padecía. "Te puedo decir que nadie lo autorizó. Yo lo digo ahora porque ha pasado un poco de tiempo y, te repito, he seguido la voluntad de mi hermana, que no quería que nadie supiera nada sobre su enfermedad. Yo he seguido todo lo que ella me pidió", ha seguido manifestando Zoraida al medio mencionado y mostrando su postura totalmente en contra al comportamiento de Alberto.

Zoraida ha asegurado tajante que: "No tenía ninguna relación con él desde hace años. No sé quién le contó la noticia y por qué lo puso así en redes sociales, contando que tenía cáncer y todo. Es una cosa que mi hermana no quería contar y que tendría que haberla dicho la familia". Unas declaraciones rotundas que ha concluido diciendo que: "Lo siento, pero no me gustó. Tengo que decirlo. Podría haberme escrito a mí un mensaje antes de hacerlo, que yo lo conozco".

Silvia Gambino fue una luchadora que no logró superar la batalla contra esa terrible enfermedad, de la que no quería hablar, ni hacer público su diagnóstico. "Era su voluntad ser incinerada y que nadie la viera". Además, ha confirmado que la intérprete llevaba años luchando contra el cáncer que tenía cerca de los pulmones y que después "cuando pensábamos que este bicho había pasado, volvió", ha seguido revelando la hermana de la fallecida. Unas trágicas declaraciones que demuestran que no se siguieron sus deseos, o no en su totalidad, pero que dejan ver cómo era y cómo se recordará a la actriz.