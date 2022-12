Hacerse las uñas en Madrid: los lugares donde acuden las famosas e influencers

Las manos han cobrado un innegable protagonismo en los últimos años, precipitando así el auge de las tendencias más atrevidas en el mundo del nail art. Son muchas las celebrities e influencers que comparten a diario en sus redes diseños de lo más elaborados. Y es que las amantes de las manicuras más cuidadas y originales cuentan, ahora más que nunca, con un amplio abanico de posibilidades.

No obstante, dar con el sitio ideal que cumpla con nuestras expectativas, no siempre es tarea sencilla. Por ello, te descubrimos a continuación algunos de los salones con más trayectoria de Madrid, cuyos servicios, productos y espacios no te decepcionarán.

Nails by Roma

En la Calle de Eulalia Gil, 19 se encuentra Nails by Roma, uno de los grandes referentes en el mundo del nail art y gran favorita entre algunas de las influencers más conocidas. Pues son especialistas en realizar las decoraciones más complejas del mercado, no hay diseño que se les resista. Podrás elegir todo tipo de manicura, desde esmaltado semipermanente hasta uñas acrílicas con infinitos detalles. Lola Lolita, Marta Díaz, Sara Revuelta y Mónica Morán son algunas de las clientas más fieles del aclamado salón.

Siberia salón

Las encontrarás en la calle Juan de Mena, 11 o en Núñez de Balboa, 53. La primera dirección corresponde al primer local que abrieron, la segunda al nuevo salón que reafirma su éxito.

El anhelo de Sofya, la propietaria, de acercar la manicura rusa a Madrid, terminó cobrando vida en uno de los salones con más nombre de la capital.

Kat Safarova, Martina Cariddi, Andrea Duro o Ana Fernández, entre muchas otras, son algunas de las personalidades que apostan por Siberia Salón para cuidar su manicura.

My Little Momó

Sin duda otro de los mejores sitios para cuidarse las uñas en Madrid. Situado en la calle Villanueva, 21 y en Ayala, 13. En este salón podrás elegir entre una gran variedad de manicuras, entre las cuales destacan: la brasileña, la exprés, la spa, la permanente y la antiaging oro. Y, por si fuera poco, también disponen de numerosas opciones de pedicuras y tratamientos adicionales: uñas acrílicas, esmaltado semipermanente, uñas de gel.

Marta Carriedo y Paula Ordovás son dos de sus clientas más habituales.

Le petit salón

En la calle de Almagro, 15, se encuentra otro de los salones más reputados de la capital. Pues este tiene un gusto de lo más delicado para las clientas más exigentes. Sin duda, uno de los espacios más distinguidos por su elegancia y estilo, cuya decoración hará de tu estancia allí un rato de lo más agradable y relajante.

Ana Milán, Valentina Zenere y Pilar Rubio son algunas de las celebrities que confían incondicionalmente en el salón.

Be Boo

Si persigues los diseños de uñas más locos y atrevidos, entonces Be Boo no puede faltar en tu lista. Las especialistas de este centro situado en Chueca aceptarán cualquier reto que les propongas. Desde manicuras discretas, uñas de gel, rellenos de acrílico y decoraciones al más puro estilo Rosalía.

La actriz Angy Fernández, la cantante Lali o la también actriz Martina Cariddi son algunas de las personalidades asiduas al salón.