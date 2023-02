Los graves insultos que recibe Sam Smith mientras pasea por la calle: "Pedófilo, cabr** enfermo"

Sam Smith publicó 'Unholy' junto a Kim Petras, siendo uno de los temas más populares y cantados de 2022 y ganando el Grammy a la mejor colaboración vocal de pop del año. Incluso, lograron el puesto 1 de la lista Hot 100 de Billboard convirtiéndose así, en la primera canción de un artista no binario y una persona transgénero en lograr este reconocimiento.

No obstante, Sam Smith también lleva años siendo objetivo de insultos de las personas más intolerables, que no dudan en acosarle cada vez que tienen ocasión, sobre todo desde que se declarara persona no binaria en 2017.

De hecho, tras las últimas galas de los Grammy y los Brit Awards, donde apareció con un rompedor look, estas conductas se han agravado tanto por redes sociales como por la calle.

El sorprendente vestido de latex inflable de Sam Smith en los Brit Awards | EFE/EPA/ANDY RAIN

Y es que, en las últimas horas se ha viralizado los gravísimos insultos que le ha dedicado una mujer mientras paseaba por Central Park, en Nueva York.

"Sam Smith, vas a arder en el infierno, demoníaco cabr** enfermo. Deja a los niños en paz, enfermo bastardo. Sam Smith es un pedófilo", gritó una mujer cuya identidad no ha trascendido, a varios metros de Sam Smith, quien continuó con su marcha haciendo oídos sordos a estos improperios.

Sam Smith denuncia los insultos que recibe

Recientemente, Sam Smith desveló el acoso del que es víctima en una entrevista para Apple Music, donde aseguró que le atacaban "verbalmente en la calle más que nunca".

"Esa cantidad de mierda que me ha llegado ha sido extenuante en ocasiones", lamentó, añadiendo que, incluso, alguien le escupió por la calle.

"Lo que encuentro grave es que eso me haya pasado a mí siendo famoso. Porque soy una estrella del pop. Imagínate lo que le pasará a otros chicos queer. Y lo triste es que estamos en 2023 y sigue pasando en países como Inglaterra", aseveró.