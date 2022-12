La gran pista que Cristina Pedroche ha dado de su vestido para las Campanadas: "Josie me va a matar"

Este jueves 22 de diciembre, 'El Hormiguero' daba la despedida al año con la visita de Cristina Pedroche. Hace ya ocho años que la madrileña presenta las Campanadas de Antena 3 y como todos los años es la última invitada al programa de Pablo Motos. Ha sido aquí donde la presentadora ha tenido la oportunidad de revelar algunos detalles claves de su vestido para la noche del próximo 31 de diciembre.

A pesar de que ha confirmado que "vuelven las transparencias", parece que el diseño nada tendrá que ver con los anteriores: "No tiene nada que ver con otros años, están involucradas más de 100 personas en su preparación, es el año que más gente sabe cómo es el look", ha confesado la colaboradora de 'Zapeando'.

"Este año voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo mucho", ha confesado la presentadora. Acostumbrados ya a sus explosivos looks, Cristina ha dado alguna que otra pista sobre el concepto que sigue este año: "Es un concepto en el que hay poca tela, es sutil. Es que es una mezcla de moda y arte", ha confesado la madrileña.

Pablo Motos hizo sus apuestas mientras escuchaba a la presentadora de las Campanadas y su teoría se basaba en que la de Vallecas se sometería a un bodypainting. La joven se quedó muy sorprendida tras escucharlo, dando a entender que había dado el clavo: "Me va a matar Josie", aseguraba incrédula por lo sucedido tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Cada año nos ha sorprendido más con sus atrevidos looks y su cometido ha sido mantenernos en vilo hasta la noche del 31, aunque este año ya tenemos varias pinceladas sobre el estilo de su outfit: "A partir de ahora ya no doy pistas hasta Nochevieja. He dicho de lo más grande", ha comentado Pedroche.