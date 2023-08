Genoveva Casanova recupera una de sus pasiones tras su ingreso por un infarto pulmonar

Genoveva Casanova está viviendo uno de los momentos más delicados de su vida, ya que recientemente sufrió una embolia pulmonar que le causó un infarto pulmonar y un derrame, que la mantuvo ingresada en el hospital durante una semana. Un grave problema de salud que podría haberle provocado la muerte.

Recibió el pasado 28 de julio el alta y cada vez se encuentra mejor, prueba de ello es que ha podido recuperar una de sus grandes aficiones: meterse en la cocina y preparar sus recetas preferidas. Y no hay nada mejor que hacerlo de su especialidad: la cocina mexicana porque es su país de origen.

Para demostrar que su estado actual y cómo le está yendo la recuperación, ha compartido en sus redes sociales un vídeo cocinando una receta mexicana: "huevos poché sobre tostada de centeno y setas de aguja con ralladura de trufa negra al aceite de oliva extra", explica en el vídeo.

Esto no es todo porque no solo ha cocinado para ella, sino que también para una buena amiga. "Por fin he podido volver a cocinar! Y lo mejor de todo es ver la cara de mi amiga cuando probó mi plato!!", comparte Casanova en su cuenta de Instagram, quien, además, añade que "Esa cara me hace tan feliz!!! Cocinar para hacer felices a tus seres queridos es un sentimiento increíble".

Una publicación que ha sido apoyada por su buena amiga, quien ha expresado su opinión y ha confirmado que estaba rico: "Yo necesito que me cocines siempre!!! Que bueno estaba". Eso sí, no es la única porque gran parte de sus seguidores, y quienes desean probar su receta lo antes posible, también han compartido comentarios positivos: "Menudo pintón" y "Que gusto que ya estés mejor Genoveva".