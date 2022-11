El ganadero con el que Genoveva Casanova ha sido pillada muy cómplice

Genoveva Casanova se ha convertido en la protagonista de la portada de la revista Semana este miércoles con unas imágenes exclusivas donde vemos a la mexicana muy cómplice con un ganadero.

Unas instantáneas donde Genoveva se muestra feliz al lado de este hombre con quien se hace fotos y comparte sonrisas y confidencias durante una velada como muestran las imágenes publicadas por el citado medio.

Además, Semana ha revelado quién es este misterioso hombre. Se trata de José Manuel Gayán Pacheco, un amigo con quien aseguran que ya ha viajado alguna vez al extranjero.

Una relación que, de momento, no está confirmada, pero hace unas semanas, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo concedió una entrevista en un acto promocional del que fue imagen de 'Tequila Don Julio' en el Instituto de México en España. Unas declaraciones donde confesó que no estaba cerrada al amor y que tenía "ganas de novio": "Reconstruir una vida y casarme otra vez y todas esas cosas me cuesta, a menos de que aparezca alguien así que me haga volar. Yo tengo una vida súper llena y súper feliz, tengo una familia súper bonita, entonces no me hace falta tampoco". ¿Será él la nueva pareja de la mexicana?

¿Cómo es la actual relación que mantiene con su exmarido?

Desde su separación, Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo han trabajo duro en su relación por el bien de los dos hijos que tienen en común. Y ahora, ambos se consideran "amigos" demostrando siempre lo mucho que se apoyan y la buena sintonía que hay entre ellos: "Somos unos padres muy comprometidos y muy unidos. Somos una familia muy unida los cuatro. Yo creo que todas las cosas que valen la pena se tienen que trabajar mucho", relataba en la entrevista que mencionábamos anteriormente.