Las fotos que ha publicado la hija de Julio Iglesias, Victoria, después de un año 'desaparecida'

Que la familia Iglesias es siempre objeto de atención mediática no es ningún secreto. En esta ocasión, ha sido Victoria Iglesias quien ha vuelto al foco de los medios de comunicación tras estar un año desaparecida en redes sociales. Pero por fin, la hija de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger ha vuelto a publicar en Instagram, donde cuenta con más de 150 mil seguidores.

La joven de 20 años ha estado sin publicar posts en Instagram durante más de un año. De hecho, su última publicación en dicha red social es una instantánea junto al cantante felicitándole por el día del padre en el año 2021: "Happy Father's Day to the one and only. I love you", escribía Victoria Iglesias.

Sin embargo, hace tan solo unos días, la influencer ha publicado una imagen de sí misma con un vestido de color blanco. Una instantánea en cuyo pie de foto añadió una bandera de Turquía dejando huella de su paso por dicho país. Pero esto no ha sido el único post compartido con sus más de 150 mil followers puesto que hace solo unos días, la hija de Julio Iglesias ha compartido una imagen desde un barco.

Además, también ha sido fotografiada en exclusiva por la revista Hola, una prueba más de su regreso a la luz pública. En el medio mencionado, la hija del cantante ha sido retratada en la costa del sol. Concretamente, en Marbella donde la publicación citada la ha fotografiado con unos pantalones de lino en color blanco con los que sin duda pude presumir de unas "interminables piernas".

Decisiones distintas

La decisión de Victoria Iglesias de volver a la exposición mediática no es la misma que ha adoptado su hermana gemela, Cristina Iglesias. Esta última permanece al margen de los micrófonos y cámaras de los medios de comunicación y ausente en las redes sociales, concretamente en Instagram, donde la joven cuenta con más de 150 mil seguidores y donde no publica ningún post desde el pasado agosto de 2021.

Pese a que las gemelas siempre han compartido mucha compenetración, en esta ocasión, parece ser distinto puesto que ambas parecen haber preferido coger caminos diferentes: Cristina habría apostado por mantenerse discreta y apartada de lo público mientras que Victoria ha preferido regresar a la vida pública, tal y como demuestra su regreso a Instagram.

Después de estar un año alejada del foco mediático y de las redes sociales, Victoria Iglesias ha decidido regresar a la vida pública y, ahora, toca esperar a ver qué publicaciones tiene preparada la joven.

