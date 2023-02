Isabelle Junot confirma el sexo del bebé que espera después de dejarlo entrever sin querer

Radiante con un ajustado vestido negro plagado de brillos con el que ha presumido de sus cinco meses de embarazo, Isabelle Junot ha reaparecido en la espectacular fiesta que la firma Bvlgari organizó este jueves en el Museo Thyssen para celebrar el 75º aniversario de su colección más icónica, 'Serpenti'. Sin la compañía de su marido, Álvaro Falcó, la socialité se ha pronunciado por fin sobre el inesperado cambio de fecha de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, confirmando que ella podría ser la 'responsable' de que la pareja del momento haya pospuesto tres semanas su enlace.

La hija de Philippe Junot se convertirá en madre por primera vez a mediados de junio y, por la especial relación que mantienen, la marquesa de Griñón no ha dudado en trasladar su 'sí, quiero' del 17 de junio al 8 de julio, asegurándose así que Isabelle y su primo Álvaro, hijo del desaparecido Fernando Falcó, Marqués de Cubas, puedan estar presentes en el día más feliz de su vida.

"Supongo que a lo mejor influye un poco, y si es el caso estoy muy agradecida, es verdad que era muy justo" ha confesado asegurando que con el cambio de fecha asistirá seguro a la boda: "Hombre... Eso no me lo pierdo".

Sin dejar de tocarse su tripita y reconociendo que incluso a ella le "parece mentira" que esté embarazada, Isabelle nos ha contado que aunque al principio "estaba un poco más cansada y con náuseas", ahora se encuentra "genial" y "feliz", al igual que su marido: "Está encantado".

A menos de cuatro meses para convertirse en madre primeriza, la coach ya ha confirmado que espera una niña; algo que reveló inconscientemente en redes sociales durante una cena con amigas, comentando en una fotografía con 4 chicas que en realidad eran 5, aunque por el momento prefiere no revelar el nombre elegido para la pequeña, a la que están deseando ver la carita. "Ella es la joya de mi vida y, aunque cuando se acerque el momento tendré más miedo, es un proceso muy bonito y tengo mucha felicidad por ahora" confiesa.

Pero antes, en abril, celebrará su primer aniversario de boda con Álvaro Falcó y, como asegura con una gran sonrisa, el balance no puede ser mejor: "Súper bien, la verdad. No puedo quejarme, todo va perfecto". ¿Dará algún consejo a Tamara para su gran día? Isabelle lo tiene claro; "A ella no le hacen falta consejos. Está muy feliz".