Se filtra la carta íntegra por la que Mauro Icardi consiguió que Wanda Nara le diera una nueva oportunidad

El futbolista Mauro Icardi ha conseguido salvar su matrimonio con Wanda Nara tras el escándalo con la famosa actriz Eugenia 'La China' Suárez. Wanda anunció a través de sus redes sociales y colgando una foto de los dos que había decidido darle una segunda oportunidad al futbolista.

El motivo de esta segunda oportunidad viene ocasionado por la carta que le escribió Icardi justo un día después de haber firmado los papeles del divorcio, tal y como Wanda explicó: “Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás”, citando seguidamente una frase del contenido del texto: “Te di todo y tienes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí”.

Hasta ahora no se conocía el contenido de la carta por completo, pero días después del mensaje en redes de Nara se ha filtrado el contenido íntegro del escrito: “Una vez más te demostré las cosas que te digo. Nunca te mentí ni te inventé nada, tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmado nuestros sueños de ocho años, lo que quisimos cumplir y conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que lo disfrutes, estaré tranquilo porque sé que en el resto de mi vida no vas a tener nada para reprochar”.

El futbolista sigue diciendo: “Te estás equivocando y mucho, no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte, te dije que lo que pidas, aunque en el interior, en mi alma sea lo peor que me pueda pasar. Espero también que lo disfrutes, no soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos”.

Reprochando prosiguió: “Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero doy la vida por los nenes y por hacerlos felices. Soy una persona que no me interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y compro ropa de Amazon, para que te des una idea y lo sabés muy bien. A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu pelotudearme. Yo no soy una mierda y no me lo merezco, espero que con todo lo material seas feliz”.

"Ahora querés la joda, escribirte con tipos, espero que sean el 1% de lo que fui yo. Arruinaste todo por un chat de mierda que no significaba nada para mí, un chat por el que estás ciega y no podés ver más allá del teléfono donde ves pelotudeces y mandás data a la prensa. Nunca me lo hubiera esperado, pero soy real y sé que la gente cambia. Yo mantengo mis valores, lo tengo claro”, asegura Mauro.

Termina diciendo: “Gracias por todo lo que fuimos, por las hijas que me diste, por hacerme feliz y luchar por todo lo que hiciste. Gracias por darme el apoyo que necesité siempre, gracias por estar cuando más lo necesité y perdón por ser la mierda que fui y perder todo por un error. Espero que seas feliz, te merecés ser feliz, si no es a mi lado espero que encuentrés donde serlo”

Al recibirla, Nara confesó haber reflexionado: “Teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo Mauro Icardi”, fueron las palabras de Wanda Nara ante sus más de 9,6 millones de seguidores en Instagram

