Enrique Ponce tiene una empresa musical que ha mantenido en secreto

Desde que Enrique Ponce y Ana Soria decidieron abandonar las redes sociales por la presión mediática, poco más se ha sabido la pareja. La última vez que vimos al torero fue en la comunión de su hija, fruto de su amor con Paloma Cuevas, celebrada el pasado mes de septiembre y a la que la joven no estaba evitada para no producir ningún conflicto.

Es que Enrique Ponce y Ana Soria han estado en el centro de la polémica en varias ocasiones, en agosto de este verano por vacunarse tarde contra el covid, y a principios de año porque pillaron a Ana Soria conduciendo el coche de Ponce sin carnet de conducir.

Ahora, la revista semana ha revelado que Enrique Ponce tiene una empresa que ha permanecido en secreto desde su creación. Se trata de 'Oye flaco', una sociedad limitada en la que él aparece como administrador y cuya razón social es "la creación y consolidación de una banda o grupo de música". Ponce grabó, con su empresa, 10 canciones que según su círculo "son un auténtico espectáculo".

Por el momento poco se sabe de su disco, pero la empresa también tiene como objetivo "la realización de espectáculos, galas o actuaciones artísticas". Además, la revista se ha puesto en contacto con Alejandro Abad, el que fuera productor musical de 'Operación Triunfo', y ha opinado sobre el talento de Enrique Ponce: "Lo hace bastante bien… Es un estilo que no es vigente y que no está funcionando como por ejemplo el reggaetón. Eso no resta mérito a lo que él está haciendo…".

...

Seguro que te interesa...

La habitación desde la que Ana Soria se enamoró de Enrique Ponce