Enrique Iglesias crea polémica al besar en la boca a una fan

En medio de su gira, Enrique Iglesias ha protagonizado un momento con una fan que algunos de sus seguidores han criticado duramente.

Y es que poco antes de subir al escenario para deslumbrar a Las Vegas, una fan se subía a la tarima y se abrazaba al cantante de 'Bailando'.

Mientras la joven inmortalizaba todo con su móvil, el encuentro iba un poco más allá y, lo que primero parecía un beso en la mejilla, acababa con un beso en la boca y también en alguna mano por debajo de la cintura.

Ha sido el propio Enrique Iglesias quien ha compartido el momento, pues no tiene nada que ocultar. Sin embargo, algunos de sus seguidores no opinan lo mismo.

La publicación roza el medio millón de likes en menos de 17 horas y entre sus seguidores hay diversidad de opiniones. Están los que desearían ser la chica, quienes apoyan la espontaneidad desenfadada del cantante y también los que dicen que esos besos se los debería dar a su pareja.

Lo que dicen los detractores de Enrique Iglesias

Ante tal avalancha de mensajes y menciones, Anna Kournikova, extenista, modelo y pareja del cantante, aún no se ha pronunciado. Eso sí, hasta ahora no se había despertado ningún rumor entre la crónica social acerca de en qué punto está la familia.

Lo que está claro es que si las menciones en la publicación de Enrique no eran suficiente, los detractores de sus actos han ido hasta el perfil de Anna para comentar en una foto familia lo que piensan.

"Chica, no sé cómo aguantas que tu marido se enrolle con mujeres en el escenario. Espero que la última no intente demandarlo por manoseo porque me parece un montaje. ¡Me siento mal por ti!", decía una 'seguidora'.

Otros comentarios que han criticado al cantante decían: "Tu esposo no es un hombre", "Mi autoestima valdría más que solo tratar de complacer a las fans".

