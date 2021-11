El emotivo mensaje de Arancha de Benito a su cuñada tras su muerte

Arancha de Benito ha hecho uso de sus redes sociales para despedirse públicamente de su cuñada, tras su muerte el pasado domingo, a quien ella misma le caracterizaba como una gran luchadora a la que sin ninguna duda tenía un enorme cariño. La presentadora ha compartido vía Instagram una fotografía en la que salen las dos amigas y la ha acompañado con un pequeño texto en el que le dedica unas palabras reflejando el dolor que siente y el amor que le tenía.

En la imagen del post aparecen las dos en lo que parece ser una noche de fiesta mostrándose muy cariñosas: ''Buen viaje amiga. Hoy en el cielo hay un Ángel tocando las palmas… es ella, karlis, la chucrut!!'', comienza deseándole buen viaje y asegurando que habrá un ángel en el cielo.

''Apasionada con todo lo que hacía, con un corazón enorme y generoso, siempre tendiendo una mano a los demás y creyendo en lo que tanto le costaba al resto entender. Entonces sacaba toda su fuerza y luchaba hasta el final'', continúa contando lo buena persona que era y lo luchadora que demostró ser hasta el último de sus días.

''Así te has ido hoy, luchando hasta el final, regalándonos una maravillosa lección de vida'', Arancha asegura que todos debemos aprender de ella porque es un ejemplo a seguir como persona y termina diciendo: ''Gracias Gordi. Siempre estarás y vivirás en mi. Te quiero cuñaa''.

A este emotivo mensaje se han sumado amigos y conocidos de Arancha, que le han mostrado su apoyo con gran cariño tal y como se puede ver en los comentarios: ''Me acabo de enterar… no tengo palabras … tú lo dices todo muy bien.. descanse en Paz'', ''Una gran persona amiga y luchadora. Fue una de mis grandes maestros cuando yo comenzaba en Madrid a vivir. Siempre me acuerdo de ti Karla'', ''Mil besazos gigantes cariño y ya sabes q mi corazón está contigo. Ánimo y fuerza para todos'', le han escrito.

