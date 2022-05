Edu Soto muestra la primera foto con su hija tras convertirse en padre hace tan solo unos días

El día del cumpleaños siempre es especial, pero hay algunos que lo son más que otros... Y es que aunque siempre es un motivo de celebración, hay años en los que tienes más que celebrar que otros. Y eso le ha pasado a Edu Soto...

El humorista hace unos días se convertía en padre por segunda vez de su hija Nora, y junto a un "ya la tenemos aquí" compartía su alegría con todos sus seguidores a través de Instagram. Y es que cómo él mismo decía en su publicación: "Ahora toca criar, educar… pero, por ahora, disfrutaremos de la vida". Y así es. Un momento muy especial en que ha tenido doble motivo de celebración, y es que hace tan solo tres días soplaba las 44 velas junto a sus dos hijas y su mujer Cristina.

Con un bonito mensaje, donde se le veía de lo más feliz a la vez que emocionado, nos regalaba su posado más bonito tras convertirse en padre por segunda vez. "Hoy cumplo 44 años. Yo no soy de letras, no me hagáis mucho caso, pero un amigo me ha dicho que ya le estoy dando la vuelta al jamón… Y sí, también me ha dicho que queda la mejor parte por degustar", escribía el artista con su toque humorístico.

También quiso aprovechar esta publicación para agradecerle a su familia 'la vida': "Está claro que no pido más regalos para hoy… hace 3 días nació mi hija Nora y no se me ocurre un regalo mejor. Bueno, hay otro muy bueno: llegar a casa y encontrarte a mi hijo Imel y su sonrisa perenne. Gracias a mi mujer por esos 2 regalos y a la vida por hacerme tan afortunado".

Su lado más humorístico

Edu Soto siempre se ha caracterizado por su humor y su carisma. Como él mismo se define en su perfil de Instagram "es como es". Y así nos lo deja claro con sus publicaciones donde se le puede ver desde disfrazado de dinosaurio solo para hacer reír a su hijo. Y es que "aunque afecte a su dignidad" como él dice, cualquier estrategia es válida con tal de hacer reír a sus seres queridos.