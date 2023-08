Los duros efectos secundarios que ha sufrido Adele tras renunciar a una de sus adicciones: "Más difícil que dejar de fumar"

Dejar de fumar no es una tarea fácil, ya que el consumo de nicotina genera una sensación placentera que la mente anhela constantemente. Sin embargo, existen otras adicciones más comunes que pueden resultar aún más difíciles de abandonar. Así lo afirmó Adele en una entrevista con el portal The Sun, después de lograr dejar la cafeína.

"Decidí dejar de tomar café y he tenido migraña toda la maldita semana". Un dolor que la reconocida cantante de 'Easy On Me' describe como insoportable, como si su cabeza estuviera pulsando al ritmo del dolor. "Era como si hubiera un taladro dentro de mi cabeza; fue mucho", compartió con el tabloide.

Estos efectos secundarios hicieron que Adele se sintiera disgustada, pues ese cambio de hábito le resultó "más difícil que dejar los cigarrillos y más difícil que cuando quieres dejar de beber". A pesar de todo, logró superar este obstáculo, en parte gracias a su carrera profesional.

El truco de Adele para dejar la cafeína

Adele ha intentado engañar a su cerebro consumiendo alrededor de 25 cafés descafeinados en un día, pero este enfoque no ha demostrado ser efectivo. Tampoco ha tenido éxito en su intento de reemplazar la cafeína con azúcar. "Anoche me comí dos trozos de tarta de manzana. Opté por eso en lugar de mi cena habitual", confiesa a The Sun.

Después de varios intentos fallidos, Adele finalmente descubrió un remedio singular para mitigar el síndrome de abstinencia de la cafeína: cantar en el escenario. "La cafeína y la adrenalina deben ser lo mismo, porque en el momento en que subí al escenario y todos comenzaron a cantar, mi dolor de cabeza desapareció un poco", compartió.

¿Es malo tomar cafeína?

La cafeína, un estimulante que no solo está presente en el café, también en una variedad de bebidas y alimentos como el té, el chocolate o bebidas como la Coca-Cola. Con lo cual, es una compañera cotidiana para muchas personas y es fácil consumirla en exceso sin darse cuenta.

Una cantidad de hasta 400 mg de cafeína al día, por lo general, no representa un riesgo para la mayoría de población adulta. Sin embargo, exceder esta cantidad puede traer consigo una serie de problemas de salud.

Los efectos secundarios del consumo excesivo de cafeína son variados y pueden afectar tanto a nivel físico como mental. Según recoge la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, los más comunes son:

Inquietud y temblores

Insomnio

Dolores de cabeza

Mareos

Ritmo cardíaco rápido

Deshidratación

Ansiedad

Dependencia

Como en muchas cosas en la vida, el equilibrio es clave, por lo que, a no ser que lo aconseje un profesional sanitario, dejar por completo la cafeína no es necesario, pero sí tener muy en cuenta la cantidad que consumimos.