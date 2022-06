El doloroso mensaje de David Bisbal tras la repentina muerte de un amigo

Durante estos meses de puesta a punto para el verano han sido muchos los rostros conocidos de nuestro país quienes han elegido a Eduardo Mena para ponerse en forma. Se trata del conocido 'entrenador de los famosos' que ha fallecido de forma repentina en la madrugada de este miércoles.

A sus 56 años, el también conocido por su popular trayectoria como defensa en los años noventa, perdía la vida. Según ha informado el medio EuropaSur, ha sido a causa de un fallo inesperado en la vena aorta. Eduardo tuvo que ser ingresado de urgencia a principios de semana en Granada, y tras dos operación a las que se ha sometido, la última no la pudo superar.

Muy querido por sus clientes

Solo hace falta dar una vuelta por redes sociales para descubrir que el famoso entrenador tenía una gran amistad con muchas de las estrellas de nuestro país.

Desde Rosa López, que siempre ha tenido una estrecha relación y con la que Eduardo mostró su orgullo por el gran esfuerzo que hizo la granadina, hasta el cantante David de María o el torero Juan José Padilla.

Pero sin duda, uno de los rostros que más afectado se ha visto por la noticia ha sido David Bisbal. No solo pertenecía a la lista de clientes que tenía contratado su servicio, sino que también era su amigo. El cantante está devastado tras la noticia, y está tratando de asimilarlo.

Un sentido mensaje

El almeriense ha utilizado su perfil de Instagram para contar cómo se encuentra: "Sé que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas. ¡Todo!", escribía a través de un post muy emotivo. "Dios, no puedo hablar, solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde éste", ha escrito, sin utilizar ninguna imagen.

Y es que para el artista este miércoles no era un día cualquiera "en el que subes una foto con esa persona para recordar los buenos momentos", más bien, lo ha hecho para expresar que "no tienes ganas de nada porque el corazón ha amanecido con una parte importante menos".

David se ha mostrado muy afectado, y en estos duros momentos, su expareja y madre de su hija Ella, Elena Tablada, han querido mandarle ánimos, junto a otros amigos y compañeros de profesión como India Martínez, Álvaro Soler o Luis Fonsi.

