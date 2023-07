El detalle del que todo el mundo habla de la boda de Edurne y De Gea: El segundo vestido de novia

El fin de semana se celebró uno de los eventos más sorprendentes de este verano. Después de 12 años de relación, la cantante Edurne González, y el futbolista del Manchester United, David De Gea, se dieron el "sí, quiero" en una espectacular ceremonia en la isla de Menorca, exactamente en las Canteras de S’Hostal. Una fiesta que duró tres días y reunió a familiares, amigos y personajes de todos los rincones del mundo.

"Ha sido una ceremonia preciosa. Yo, que soy muy sensible, he llorado mu-cho, pero David también", explicaba la novia sobre el gran día. No es para menos, ya que la celebración estuvo marcada por el protagonismo de Yanay, la hija del ya matrimonio. Sin embargo, su destacado papel no pudo hacer sombra al principal detalle en este tipo de eventos, el vestido de novia. Edurne deslumbró a todos los asistentes con un impresionante vestido de novia firmado por el diseñador libanés, Elie Saab.

La elección de la artista española fue todo un acierto. Un vestido con un diseño de corte princesa con un escote de palabra de honor y un cuerpo ajustado, una falda con volumen y capas de tul y unos bordados de flores adornados con cristales y pedrería. No obstante, es otro el vestido del que todo el mundo habla.

Apuesta por la comodidad

La celebración continuó por todo lo alto. Los novios prepararon una gran fiesta para los invitados con todo tipo de actividades. Desde tirolinas y una gincana, hasta un divertido photocall donde el portero del Manchester United fue el gran protagonista. Sin embargo, gracias a los invitados, quienes han compartido todo tipo de fotografías y publicaciones en redes sociales, los seguidores han descubierto el detalle que se llevó todas las miradas de la fiesta posterior al enlace.

Edurne lució un segundo vestido de boda, un diseño nupcial para la fiesta que destacó por ser rompedora y cómoda. Se trató de un mono joya cuajado de paillettes, cristales y perlas con un escote halter muy rompedor. Lo acompañó con unos pantalones con un bajo acampanado que terminaba con unas plumas cosidas. Una elección cómoda para dejarse llevar después de tantas emociones.

Esta elección permitía que la cantante luciera su espalda al aire, una parte del cuerpo que se pudo ver gracias también a su elección del peinado. Y es que también lo cambió. Pasó de llevar un semirecogido con ondas, junto con el velo, a recogerse el pelo por completo para bailar con total libertad y comodidad.

No fue la única

Nadie pudo hacer sombra a los novios, como es lógico en una ceremonia de este calibre. Todo lo que sucedió durante la noche estuvo protagonizado por ellos y para ello, la comodidad fue la mejor amiga de ambos. Y es que Edurne no fue la única que decidió cambiar su estilismo para la fiesta posterior de la boda. También David De Gea lo hizo.

El futbolista cambió su traje verde botella y camisa blanca, a juego con un chaleco y la corbata, por un conjunto más informal y muy ibicenco. Un jersey blanco con unos pantalones.