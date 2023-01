La desgarradora carta con la que Ana Obregón se ha despedido de Elena Huelva tras su muerte: "Aless te cuidará"

Este martes 3 de enero conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Elena Huelva a los 20 años de edad tras cuatro años luchando contra un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que le diagnosticaron en enero de 2019.

Su familia fue quien en torno a las 6 de la tarde quiso confirmar lo sucedido con un mensaje publicado en el propio perfil de la influencer: "Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Mis ganas ganan. Gracias por todo", escribían junto a una fotografía de la sevillana presumiendo de la característica sonrisa que siempre llevaba por bandera pese a las adversidades.

La familia de Elena Huelva anuncia su fallecimiento | Instagram (elenahuelva02)

Una desgarradora noticia que ha dejado desolados a numerosos rostros conocidos como Sara Carbonero, Aitana, Manuel Carrasco, Paula Echevarría o Ana Obregón, quien esa misma mañana le había inmortalizado un estremecedor mensaje en la delicada publicación que Elena Huelva compartió asegurando que estaban siendo días "muy difíciles" y "cada vez más complicados".

Minutos después de conocerse la trágica noticia, la presentadora se convirtió en una de las primeras en despedir públicamente a la joven, a quien estaba muy unida, con una conmovedora carta en redes sociales:

"Mi princesa guerrera y luchadora: Poco puedo decir cuando las palabras desbordan el alma. Conocerte, estar a tu lado estos meses, buscar en todo el mundo y luego esperar el ensayo que nunca llegó, ver cómo has luchado con tu valentía y tus ganas cada segundo, ser una lección infinita de vida como lo fue mi hijo y cada joven que lucha contra el puto cáncer. Tenerte en mi vida y quererte ha sido lo mejor que me ha pasado en el 2022".

"Conocer a ese ángel de tu hermana @emihupa que no se ha separado de ti, lo que hemos hablado y llorado juntas, su amor inmenso hacia ti. Conocer a tu madre... y verme reflejada cada segundo en ellas. Tus ganas han ganado... siempre... corazón. Cuidaré de tu madre y tu hermana. Las acompañaré en su duelo, te lo prometo. Y desde aquí, como hace unos momentos, les mando todo mi amor".

"Guardaré para siempre esta fotografía que tú me diste, y en un lugar de mi corazón quedará lo más bonito que me han dicho en este año 2022 cuando me agradeciste estos meses de luz. Te prometo que seguiré con la fundación de mi hijo financiando investigaciones contra el maldito sarcoma de Ewing cómo te dije un día. No puede ser que por falta de investigación no estéis ahora mismo aquí con nosotros. Se ve que en el cielo cada vez necesitan más héroes y heroínas. Aless te cuidará seguro... No os olvidéis de mí. Os quiero muchísimo... más allá de la eternidad. TUS GANAS HAN GANADO. GRACIAS ELENA POR TANTO. #fuckcancer #dep #elena #tequiero".