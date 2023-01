El estremecedor mensaje de Ana Obregón a Elena Huelva: "Has venido a esta vida como mi hijo a darnos una lección"

El delicado estado de salud de Elena Huelva alarmaba a sus seguidores después de que este pasado lunes compartiera un escueto mensaje a través de su cuenta de Twitter y de sus Instagram Stories junto al que inmortalizó un "os quiero..." sobre un fondo negro.

Unas palabras que desataban la preocupación entre su comunidad en redes puesto que fueron muchos los que, conociendo la evolución de su enfermedad, comenzaron a hacer interpretaciones de todo tipo.

El mensaje de Elena Huelva que ha preocupado a sus seguidores | Instagram (elenahuelva02)

Afortunadamente, hace apenas unas horas, la joven, que lucha desde enero de 2019 contra un sarcoma de Ewing, por el que el pasado mes de agosto recibió malas noticias que se han visto agravadas desde diciembre, ha compartido una nueva publicación.

Lejos de la habitual y característica sonrisa de la que siempre presume la sevillana en cada una de sus fotos pese a las adversidades y pronósticos a los que, por desgracia, se enfrenta, esta vez ha compartido una imagen de su mano entrelazada con la de su madre, su padre y su hermana, tal y como ella misma ha indicado en los hashtags.

"Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más", ha comenzado escribiendo junto al post. Sin embargo, Elena Huelva, demostrando una vez más la fuerza y determinación con la que se enfrenta a la enfermedad, ha asegurado que "cómo sabéis yo soy más fuerte, y más complicada".

"Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre", ha dejado claro antes de concluir su estremecedor texto con el lema que, haciendo gala de su fortaleza, siempre lleva por bandera en su batalla: "Mis ganas, ganan".

Una conmovedora publicación que se ha inundado de cientos de mensajes de apoyo volcándose con ella por parte de tanto usuarios anónimos como de rostros conocidos entre los que destaca el del Ana Obregón.

"Mi princesa guerrera, conocerte y estar a tu lado, hablar contigo, con tu ángel de hermana @emihupa, con tu madre, ha sido lo mejor del año 2022 que me ha pasado. Has venido a esta vida como mi hijo y muchas otros jóvenes a darnos una lección de vida infinita. Sabes que te quiero muchísimo. Has ganado princesa!!! Tus ganas, ganarán siempre", ha inmortalizado la presentadora.