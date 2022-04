El desgarrador relato de Miguel Ángel Cabrera, expianista de Camela, tras anunciar el fallecimiento de su hijo de 18 años

Ante la cámara del móvil, con el corazón en un puño y completamente devastado, Miguel Ángel Cabrera se ha dirigido a sus seguidores para narrar el relato de su hijo, el cual falleció el pasado 4 de marzo a causa de un accidente de coche. El joven de solo 18 años estaba muy unido a su padre, así lo ha explicado él en un vídeo que ha compartido en redes sociales abriéndose y contando lo ocurrido sin poder contener las lágrimas y con la voz temblorosa.

La pérdida de un hijo es algo que nunca se olvida, siendo calificadas como una de las peores cosas que pueden pasar en la vida, sobrevivir a un hijo. Este sentimiento inexplicable que brota en el interior de las personas que han sufrido una ausencia tan grande como a la que se enfrenta ahora el que fuera pianista del grupo musical Camela. Miguel Ángel Cabrera ha reconocido que todavía se hace un lio con las fechas y que hay muchas cosas que no recuerda de aquellos momentos en los que despidió a su hijo.

El músico ha pedido perdón por estar alejado de las redes sociales y la vida pública, pero también ha querido agradecer a todas las personas que se han pasado por sus cuentas de Facebook o Instagram para mandar mensajes de ánimo y apoyo. Unos mensajes que no ha sido todavía capaz de leer, ni abrir, por no estar preparado todavía para encontrarse con ninguna foto de su hijo Rafael que le haga revivir todo y derrumbarse.

"El 28 de diciembre mi hijo tuvo un accidente con 18 años en Aranjuez. Estuvo ingresado en la UCI unos cuatro días. El 4 de febrero falleció con 18 años", revelaba Miguel Ángel confesando que tiene borrosos esos días asegurando que "no recuerdo nada de esos momentos", rectificando en Instagram tras publicar el vídeo y corrigiendo que el accidente fue el 28 de febrero y el fallecimiento el 4 de marzo.

Siguiendo con el duro mensaje ha querido aclarar que: "Hoy es día 4 de abril, perdonadme los lapsus y las interrupciones, hay momentos que no recuerdo muy bien las cosas", seguía explicando el que fuera compañero de Dioni y Ángeles.

"Mi hijo estaba muy unido a mí, estaba muy encariñado a mí y la verdad es que es una pérdida que no se puede asimilar, queda de por vida", pronunciaba un padre afligido por los acontecimientos que se enfrenta al primer mes sin su hijo a su lado manifestando también que el 24 de abril Rafael habría celebrado su 19 cumpleaños.

Tal y como seguía explicando su hijo iba en un vehículo con dos amigos, los cuales sí se pudieron salvar, siendo solo Rafael el que quedó más afectado. Junto con sus duras palabras ha querido lanzar un mensaje a los jóvenes y a los no tan jóvenes diciendo: "Quiero deciros a toda la juventud, y la que no es juventud, que no corráis, que intentéis ir despacio, que no corráis con el coche, que no cojáis el coche bebiendo, ni toméis sustancias que os puedan hacer lo que le ha pasado a mi hijo", pedía Miguel Ángel antes de confesar que lo de su hijo fue "todo también un poco provocado por el exceso de velocidad en un sitio que no debía".

Tras agradecer a su familia y a sus seguidores por todo el apoyo y la ayuda ha querido decir que el fallecimiento de su hijo ha ayudado a otras personas. "Él donó sus órganos al 12 de octubre a los médicos y, gracias a esos órganos, han salvado a 6 personas. 3 niños pequeños, uno con su hígado, una persona con su corazón, otra persona con sus riñones y otra persona con los pulmones, porque mi hijo se llevó todo el impacto en la cabeza", ha afirmado visiblemente afectado.

Las palabras de Miguel Ángel Cabrera a su hijo | Instagram Miguel Ángel Cabrera

El amigo y compañero de los integrantes de Camela ha expresado su intención de realizar una canción en honor a su hijo en un futuro, siendo Ángeles y Dioni los encargados de interpretarla. Una canción que seguramente recoja lo que siente ahora y lo que siempre le acompañará, pero recordando lo que ha dejado claro en este triste vídeo, que Rafael, "está conmigo. Él está en mi corazón".