Cristina Saavedra denuncia la injusta situación que su hermana enferma de cáncer padece en el hospital

Cristina Saveedra ha hecho uso de sus redes para dar a conocer la delicada situación familiar por la que, nuevamente, atraviesa.

Y es que, lo cierto es que no ha sido un año fácil para la periodista gallega que en cuestión de doce días de diferencia en junio de 2021 tuvo que despedirse de su abuela y de su hermana pequeña.

Un complicadísimo varapalo al que pocos meses más tarde se sumaba una nueva batalla contra el cáncer que golpeaba a su otra hermana: ''Lucho al lado de mi hermana, seguro de que la vida no me va a robar a otra hermana tan pronto'', expresaba en su perfil de Twitter.

Ha sido precisamente ahora en esa misma red social donde la presentadora de LaSexta ha querido arrojar luz a una injusta situación que se ha dado en el hospital donde su hermana se encuentra convaleciente.

''En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando!'', ha comenzado denunciando.

Un mensaje donde la locutora de informativos critica el hecho de que las rutinas de los pacientes y de sus más allegados se estén viendo afectadas por un rodaje en las instalaciones en las que, por desgracia, se encuentran.

''Tampoco por las escaleras porque están rondando. Qué espere. Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos. Y sí, larga vida al cine, con todo respeto pero señores del Sergas este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. hay mucho dolor. Mucho. Desgarra'', ha continuado.

Una denuncia de lo más aplaudida por sus seguidores que no solo hace referencia al interior de las instalaciones, sino que ''tampoco había plaza en el parking público. Estaba ocupado por el equipo técnico de la productora. Vallado por el Concello. No, hombre, todos apoyamos la cultura, también lo hacía mi hermana, pero a ella no le quedan tantos minutos''.