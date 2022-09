El Cordobés confiesa cómo aconseja a su hija Alba Díaz en cuestiones de amor

La relación de Manuel Díaz, El Cordobés, y su hija Alba Díaz vive un momento de lo más dulce y el recién finalizado verano ha sido todo un testigo de ello.

Y es que tanto sus vacaciones familiares en Marbella como la emotiva reacción de la hija de Vicky Martín Berrocal al triunfo de su progenitor en Arenas de San Pedro han dejado constancia del amor que se profesan ambos.

Ahora, el torero ha acudido junto a su mujer, Virginia Troconis, a la fiesta del primer aniversario de Tacha Beauty en Marbella y, nuevamente, se ha deshecho en elogios con ella ante los micrófonos de GTRES.

Y es que, la ve "perfecta" y explica que está "muy ilusionada con sus proyectos". "Hablamos todos los días, 'Papá, he vuelto a entrenar, estoy en el boxeo'. Ella es una niña que es amorosa con nosotros, que pasa mucho tiempo en casa, que lo mismo viene un fin de semana sin avisar", revela.

"Ella es muy sensible, es enamoradiza", algo sobre lo que asegura que "es bonito porque es señal de que uno está vivo y que tiene los sentimientos a flor de piel", relata.

En cuanto a si le gustaría que su hija mayor tuviera pareja, el diestro aclara: "Yo es que no me he metido en eso nunca. Yo no opino, si ella me pregunta sí, si no, no opino porque es su vida y lo que quiero es verla feliz y verla bien. Ahora, si ella me pide opinión de algo, yo puedo orientarla o ayudarla o si veo algo que no me gusta... pues como todos los padres. Pero de momento bien, yo veo que ella tiene la cabeza muy bien puesta, que sabe lo que hace... Y ella me habla mucho 'Papi, me gusta un niño' y yo le digo '¿otro Alba? Ahora te gusta uno, ahora no', pero ella es muy cambiante en eso".

Manuel Díaz habla sobre el primer libro de su mujer, Virginia Troconis

Sobre el primer libro que ha escrito la venezolana, el diestro asegura que es "una pasada porque se lo ha currado mucho y ha estado muy pendiente y he visto cómo se ha preocupado por buscar cosas que puedan interesarle a la gente", siendo ello "otra de las cosas que ha hecho que me ha sorprendido".

Confesando que no "le ha dado tiempo" a leérselo todavía, Manuel asegura aún así que su aprobación para publicarlo hubiese sido un "sí asegurado" porque ha visto "que se lo ha currado, cómo ha trabajado y con qué ilusión" lo ha hecho.

Aprovechando el evento en el que se encuentran, el andaluz, haciendo gala de su gran sentido del humor, afirma entre risas que "es evidente" que no necesita una rutina de belleza porque "por favor, esto es genética".

Manuel Díaz 'El Cordobés' y su mujer Virginia Troconis | Gtres

¿Cuál es la relación actual con su padre, Manuel Benítez?

En cuanto a un posible acercamiento con su padre, Manuel Benítez, explica que "la cosa está muy bien" y asegura que "una imagen vale más que mil palabras" mientras sonríe.

Seguro que te interesa...

Alba Díaz: el importante consejo que da con su foto en bikini