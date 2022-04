La comentada foto de Mario Suárez tocándole un pecho a Malena Costa

Más información Las fotos de Malena Costa en bikini que han abierto una guerra entre sus seguidores

Vino, viñas, campo y desconexión, esos han sido los ingredientes que han predominado en la escapada que han hecho Malena Costa y Mario Suárez estos días. Un viaje en el que hemos podido ver a la pareja disfrutando de grandes momentos que no han dudado en capturar con una serie de fotografías que ya han compartido en redes sociales.

Hace un mes el futbolista del Rayo Vallecano celebraba haber llegado a jugar 100 partidos vistiendo la camiseta del equipo madrileño, poco antes de pasar unos días en familia. Suárez publicó una sucesión de imágenes en las que posaba junto a la modelo y sus dos hijos, los mismos que protagonizaban la segunda instantánea envueltos en una gran serpiente amarilla y sujetando a un peluche de un Minion. Unas fotos que hacían eterno aquellos instantes de risas y felicidad que vivieron y de la que los más de 356 mil seguidores del deportista fueron testigos dejando sus comentarios y mandando numerosos emoticonos de corazones.

Ha sido precisamente el propio Mario Suárez quien hace apenas unas horas ha vuelto a ser el centro de las miradas y su perfil de Instagram el protagonista que ha recibido múltiples mensajes por el último post que ha subido. Él y Malena posaban ante la cámara, sobre la verde hierba y el bajo el cielo azul. Una imagen de lo más idílica con tintes de humor en la que vemos a la pareja, sonrientes, más a Mario que ha Malena, siendo este quien ha posado, y no sutilmente, su mano sobre el pecho de su mujer. Un detalle que ha causado revuelo y que ha despertado la carcajada en amigos y usuarios anónimos de la red social.

"Para esto sirve el VAR", "Eso con el VAR es PENALTI", "A disfrutar pareja", ha escrito Oscar Trejo el compañero de equipo de Mario Suarez. "Qué maravilla veros así! Felicidad en la sencillez!", añadía el emprendedor Enrique Solis o las caritas sonrientes y los aplausos de Marc Bartra, sumados a los miles de 'me gusta' que ha coleccionado la publicación en cuya segunda imagen vemos en solitario al centrocampista con las manos en los bolsillos y gafas de sol bajo el solazo que anuncia que el verano está cada vez más cerca.

Malena por su parte no ha querido perder la oportunidad de dejar constancia de este momento en su perfil de Instagram y ha subido a sus historias el book de fotos que le ha hecho al de Alcobendas. A diferencia de su marido, la modelo ha tomado fotos de los distintos espacios en los que estaban pasando el día, desde la abadía, las viñas, las instalaciones y el interior de la bodega y, como no, el estilismo que ha elegido para ocasión. Con blusa de estampado floral, pantalones blancos, zapatillas y sombrero Malena ha creado un look de 10 para este tiempo en el que no hace ni frio, ni calor, y que tantos quebraderos de cabeza genera por no saber que elegir, ya que en primavera, elijas sandalias o botas, te vas a equivocar.

