La clave de la relación de Nuria Roca y Juan del Val: "Nos lo pasamos muy bien juntos"

Es coqueta, se cuida y le encanta probar todo tipo de productos de belleza que, viendo lo espectacular que está a sus 50 años, funcionan a las mil maravillas. Sí, hablamos de Nuria Roca, que ha ejercido de madrina en la inauguración de la nueva tienda de Clarel Sense en Madrid y, con la simpatía que la caracteriza, le ha contado a Europa Press desde su ritual de belleza hasta el secreto de que su matrimonio con Juan del Val, con el que lleva 22 años casada y con el que tiene 3 hijos en común, sea uno de los más estables, duraderos y enamorados del panorama nacional.

Asegurando que es "una loca de los productos de belleza", la valenciana confiesa que su pasión viene desde bien jovencita: "Desde que voy cumpliendo años, con 20 no me ponía nada y es un error, ¿eh? pero es verdad que no existía esta cultura del cuidado y bueno, con los años he ido creciendo con esta cultura del cuidado y cuando tengo más años, más me cuido porque más falta hace". Sin embargo, lo cierto es que "Juan se cuida poco": "No me quita ninguna crema, y mira que le digo 'ponte esto, ponte lo otro', pero nada", confiesa.

Nuria Roca | GTRES

Sobre cómo es trabajar con su marido en 'La Roca' y 'El Hormiguero', la presentadora asegura que están acostumbrados a ello: "Es que siempre hemos trabajado codo con codo. Otra cosa es que, desde hace un tiempo, él está delante de la pantalla, pero trabajar juntos trabajamos desde que nos conocemos, imagínate", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

En cuanto a la clave de su estable duración durante más de una década, Nuria Roca explica que ambos disfrutan mucho estando juntos: "No es que seamos una pareja perfecta, es que nos gusta estar juntos, nos lo pasamos bien juntos, nos necesitamos, nos admiramos, nos queremos, entonces evidentemente no todos los minutos son 'happies', pero desde luego yo estoy donde quiero estar y él también y nos lo pasamos muy bien juntos".

¿Han atravesado alguna crisis? La escritora revela que "crisis como entendemos una crisis de replantearte tu relación jamás" y explica que "el día que la haya no pasará nada": "También es que nosotros empezamos nuestra relación con un carácter de provisionalidad que nos ha llevado donde estamos entonces pues, cuando se termine, si es que se tiene que terminar... Pero ojalá no porque nos gustamos y nos queremos y nos soportamos".

Además, la presentadora también se ha sincerado sobre estas próximas y novedosas Navidades, confesando que su 'pollito mayor', su primogénito Juan "no vuelve": "Nos vamos nosotros a verle y tenemos muchas ganas porque le echamos mucho de menos y vamos a pasar unas Navidades diferentes".

