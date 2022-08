Claudia Osborne dedica un tierno homenaje a Sandra Domecq: "Recuerdo a mi madre mientras sostengo a mi primera hija"

Alejandra, Eugenia, Claudia Osborne y Ana Cristina Portillo han convertido en tradición celebrar la vida de su madre, Sandra Domecq, cada 13 de agosto.

Han pasado ya 18 años desde que la socialité abandonara este mundo tras una larga lucha contra el cáncer, pero sus hijas no la olvidan.

Este año ha sido especial sobre todo para una de ellas, Claudia Osborne, y es que la hija de Bertín Osborne dio a luz a su primer retoño el pasado 30 de junio.

La pequeña Micaela llegaba un año después de que Claudia Osborne y su otra mitad, José Entrecanales se diera el 'sí, quiero' en Jerez de la Frontera. Y es que la pareja no podría estar más contenta.

Ahora Claudia Osborne, con su recién estrenada maternidad, entiende esa conexión instantánea que una madre tiene la primera vez que ve a su hija.

Así, ha reflexionado sobre cómo se siente en el aniversario de la muerte de Sandra Domecq y lo ha hecho compartiendo un recuerdo sacado del álbum de fotos de casa.

El emotivo mensaje de Claudia Osborne

"Este año es algo diferente, recuerdo a mi madre mientras sostengo a mi primera hija en mis brazos", escribía Claudia.

La mamá primeriza piensa que su pequeña Micaela y su madre están conectadas a través de ella.

"Pensar que, quizá, mi hija ya conoce a su abuela, y que puede que mi madre haya estado acompañando a mi hija durante todo su proceso hasta su nacimiento, me hace sentir muy conectada", se sinceraba.

Y es que siente que Micaela tiene la esencia de Sandra Domecq y que, de alguna forma siente a su madre a través de su hija y eso le encanta: "No hay nada que me emocione más y me dé más paz en este día".

"Qué mágica es la maternidad y la unión que viaja de generación en generación. Hoy es tu día mamá, te adoro para siempre", concluía.

