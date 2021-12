Chino Darín presume orgulloso de Úrsula Corberó tras su entrevista internacional

Úrsula Corberó se ha convertido sin duda en una de las actrices más queridas y más conocidas no solo a nivel nacional, sino también en el resto del planeta. Desde que protagonizó 'La Casa de Papel', la actriz que interpreta a Tokio a pasado a ser una de las interpretes más cotizadas del mundo.

Y un claro ejemplo es su visita a 'The Tonight Show', el programa de Jimmy Fallon, como artista invitada. La actriz acudía al programa la misma noche en la que lo hacia también Nicole Kidman y su aparición, de tan solo 6 minutos, se ha hecho de lo más viral.

En la entrevista ha hablado de como vivió el éxito de la serie, pero también contó algunas anécdotas personales, como por ejemplo, el año que celebró la Noche Vieja en Uruguay con su novio, Chino Darín, y sus suegros: "De repente la gente se me acercaba y me decían 'Tokio es la leche', y yo no entendía nada. Pensé que todo el mundo que había visto 'La Casa de Papel' estaba reunido en aquella fiesta".

Esta aparición en el programa de Jimmy Fallon ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta, pero también a su pareja, Chino Darín, que ha querido presumir orgulloso de su novia en sus redes sociales con una fotografía del momento. "Te amo mi vida", ha respondido ella compartiendo la historia.

Chino Darín presume orgulloso de Úrsula Corberó | Instagram Úrsula Corberó

Para la ocasión, la actriz apostaba por un vestido negro con hombreras, purpurina, manga larga y acabado en flecos, un original eyeliner en dos tonos (rosa y morado) especialmente marcado al final del ojo y un semirrecogido alto con melena extralisa.

