Chanel cuenta cómo fue su encuentro con Iker Casillas tras su inesperada foto juntos: "Estaba flipando"

Hace unos días, Iker Casillas compartía en su perfil de Instagram una inesperada fotografía con Chanel tras encontrarse con ella en un evento.

Una imagen donde el exfutbolista posaba de lo más feliz con la artista y sobre la que ahora hemos podido obtener más detalles.

Y es que, Europa Press ha podido hablar con ella durante Los40 Music Awards para saber cómo se produjo ese encuentro y qué le pareció en distancias cortas el exdeportista.

De esta forma, Chanel ha desvelado que el exmarido de Sara Carbonero se acercó a ella para pedirle una fotografía con el objetivo de enseñársela más tarde a sus hijos, que al parecer deben ser seguidores de la artista: "Le vi, le saludé, me pidió una foto para los niños y yo: 'vale'. Me senté y al rato le miro y había una cámara y salgo yo rollo 'es Iker Casillas'".

Y es que, la que representara a España en Eurovisión 2022 no se creía lo que estaba viviendo pues no se esperaba que el famoso rostro conocido se acercase a ella para hacerse una fotografía y compartió su asombro con el resto de compañeros: "No lo sé, yo estaba flipando. Miraba a los bailarines que tenía al lado y les decía: 'es fuerte lo que está pasando'".

El citado medio le comentaba a la cantante la actualidad de Tamara Falcó y lo cierto, es que prefería no aconsejarle en su desamor con Íñigo Onieva, pero sabe que le caería bien si la conociese en persona: "Ay, yo no me quiero meter en esas cosas, prefiero respetar y que cada uno gestione como sienta, no la conozco en persona pero sí".

¿Cómo va la relación con su novio?

La artista sigue defendiendo la privacidad de Bastián Iglesias y su deseo de mantenerle ajeno a la prensa: "Sí, tener esa privacidad lo máximo posible y ya está".

Se encuentra muy feliz a su lado y confiesa que tiene pensado el vestido de su boda y el nombre que le pondrá a sus hijos: "Mucho", y añade: "Desde pequeña tengo planeado el vestido de novia, y el nombre de mis hijos también. Lo tengo todo, todo. Soy muy romántica".

Y es que, aunque no sabe cuándo podría ser su boda, sabe que tendrá familia numerosa: "Ay, no lo sé, yo vivo el momento, eso sí lo sé. Mi amor, yo soy latina, necesito camadas. Pero falta mucho para eso".

