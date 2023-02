Carolina Molas, en búsqueda de su vestido de madrina para la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "No tengo nada"

Como manda la tradición, Íñigo Onieva ha elegido como madrina de su boda con Tamara Falcó a su madre, Carolina Molas. Un día muy especial en el que la empresaria tendrá un papel protagonista, acompañando en el altar a su hijo cuando se dé el 'sí quiero' con la marquesa de Griñón, que por su parte habría pedido a su hermano mayor, Manolo Falcó, con el que tiene una relación muy estrecha, que sea su padrino.

Una noticia sobre la que ahora se pronuncia, por primera vez, Carolina Molas, que ha roto su silencio para confesar, ante los micrófonos de Europa Press, que no ha comenzado con los preparativos y no tiene pensado todavía cómo serán ni su vestido ni los complementos que escogerá en un día en el que todos los ojos estarán puestos en ella: "No tengo nada".

"Eso espero", ha añadido con una sonrisa cuando le hemos comentado que, con su belleza y elegancia, seguro que va espectacular, a pesar de que, como reconoce, el tiempo juega en su contra porque solo quedan cuatro meses y medio para el enlace.

Además, y reconociendo que no tenía ni idea de los rumores que surgieron hace unos días acerca del embarazo de Tamara, ya desmentidos tanto por Íñigo como por la representante de la hija de Isabel Preysler, Carolina confiesa que le encantaría convertirse en abuela: "Cuando Dios quiera y cuando ellos quieran también, yo por mí fenomenal. Bueno, muchas gracias", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.