Carmen Morales desvela cómo es su actual relación con su exmarido Luis Guerra tras su separación: "Nos llevamos muy bien"

Después de 11 años casados, y tras superar una grave crisis en marzo, Carmen Morales y Luis Guerra decidían poner punto y final a su relación el pasado mes de enero. Así lo revelaba la hija de la inolvidable Rocío Dúrcal durante una entrevista en televisión, reconociendo lo complicado que fue tomar la decisión de romper su matrimonio: "Me costó mucho separarme. Ha sido muy difícil después de 11 años. Nos queremos mucho y no ha pasado nada entre nosotros, simplemente el desgaste. Yo estoy bien, no estamos enfadados y no dejamos de ser una familia" confesaba a pesar de estas atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Dos meses después de hacer pública su separación, Carmen ha reaparecido en un estreno teatral y, con la amabilidad y la simpatía que la caracterizan, ha contado a las cámaras de Europa Press cómo se encuentra y cómo es su relación con Luis: "Parece que fue ayer pero ya han pasado unos meses y estoy bien. Estoy rodeada de amigos, de mi hermana, de mi hijo y bueno, para adelante". "Nos llevamos muy bien, mi relación con Luis es muy buena. En nuestro caso no hay hijos en común pero da igual, nunca he tenido mal rollo con nadie. Yo creo que la vida es mucho más importante, el tiempo pasa muy rápido como para estar ahí enfadados. Teníamos mucho respeto el uno por el otro antes y ahora también" asegura.

Sin embargo, y como confiesa contundente, no se plantea volver a enamorarse: "No tengo necesidad. Quiero rehacer mi vida profesional, quiero retomar mi trabajo, mi teatro y quién sabe si proyecto de tele, pero bueno. Tengo muchas ganas de retomar esa parte de mi vida, lo demás a nivel sentimental no. No es el momento para nada. Eso es como cuando le preguntáis a una que acaba de parir, la pobre. Espérate que me cure un poco" explica con una sonrisa, dejando claro que por el momento la puerta del amor está cerrada para ella.

Mirando al futuro con optimismo, Carmen revela que está "deseando volver" a subirse a un escenario y, como explica ilusionada, "hay muchas obras que todavía a día de hoy por culpa de la pandemia están un poco en cola, los teatros están ocupados y estamos ahí con un par de proyectos en la mano, pero viendo a ver qué pasa".