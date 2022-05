Carmen Lomana reconoce que está enamorada pero no quiere desvelar quién es

La primavera la sangre altera, y, si no, que se lo digan a Carmen Lomana quien no renuncia al amor y apuesta por encontrar al hombre adecuado a sus setenta y pico. Sí, sí, y pico porque su edad sigue siendo un misterio, donde hay quien asegura que ha hecho un pacto con el diablo y por ella los años no pasan.

Hace unos días, asistía al concierto que hacia su gran amigo Bertín Osborne en la capital madrileña para presentar su nuevo disco '40 años son pocos'. La prescriptora de moda, haciendo un guiño al título del nuevo trabajo de su amigo, aseguró que "nunca es tarde para hacer nada". "El día que ya no tienes ilusión por hacer nada, ese día es cuando eres viejo, da igual que tengas 30 o que tengas 80", afirmaba.

Aunque a veces puede que los romances no lleguen a buen cauce, ella lo intenta. Ahora acaba de aparecen en su vida un nuevo hombre que le ha devuelto la ilusión por compartir sus días y disfrutar de la vida. A pesar de que aún es pronto para hablar de un futuro a corto plazo, la colaboradora prefiere dejarse llevar y disfrutar de las cosas buenas que se va encontrando por el camino.

Demostrado que la edad es solo un número y que nunca es tarde, Carmen ha querido gritar su amor a los cuatro vientos: "A mí me dan muchos besos, pero solo quien yo quiero… Ahora estoy un poquito enamorada, pero me gustan los amores cortos, a los tres meses empiezan a aburrir", ha contado muy ilusionada.

La televisiva, experta en moda, que no es muy partícipe de hablar de sus relaciones amorosas en público, no ha querido dar muchos detalles de su nuevo compañero de vida. Aunque el brillo en los ojos habla por sí solo, no está dispuesta a desvelar su identidad: "Las personas que son importantes en mi vida, nunca las pongo en un photocall y él lo sabe" ha revelado, afirmando que se había mandado "cinco mensajes" en las últimas horas con su misterioso enamorado.

Ahora que la etapa veraniega ha empezado la cuenta atrás, no sabemos si la pareja se dejará ver por las calles de Marbella, pero lo que sí tiene claro la colaboradora es que tiene pensado disfrutar al máximo: "Descansar, bañarme, pasármelo bien, bailar, sol, amigos…", habrá que esperar para ver si comparte esta etapa con él.

