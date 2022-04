Carlos Alcaraz: conoce a su novia, María González, también tenista

Un chico de oro. El joven Carlos Alcaraz se ha ganado a la fuerza el título de ser el príncipe de la arena. Sus últimos pasos están haciendo que se eleve como la espuma haciendo que crezcan sus triunfos a la vez que el número de personas que corean su nombre ascienda considerable haciendo que todo el mundo quiera saber más de él.

No son muchos los que han seguido la trayectoria del joven desde sus inicios, siendo ahora, cuando el de Murcia está ganando oro, no solo en forma de medallas y trofeos por sus numerosas victorias, sino también en forma de dinero por la considerable fortuna con la que se está haciendo...

Es el momento de hablar de él: quién es, cómo empezó y quién le acompaña en este prometedor camino.

El mundo del tenis ha tenido en su historia nombres más o menos conocidos que han ganado más o menos campeonatos. Esto hace que solo algunos sean recordados estando en la cúspide algunos de la talla de Novak Djokovic, Roger Federer o Rafa Nadal. Estos tres dioses de la raqueta han dado muchas alegrías, y ahora, un nuevo nombre se suma a la lista: este joven de nombre Carlos y apellido Alcaraz. Un apellido que viene marcado por este deporte que ha hecho que pase de ser un desconocido a ascender 100 posiciones en el ránking ATP en menos de un año, pero: ¿Quién es Carlos Alcaraz?

Sus inicios

Nacido en el 2003 en la provincia de Murcia, concretamente en El Palmar, Carlos Alcaraz ha crecido entre las pistas de tenis. Su pasión por este deporte no es algo que sorprenda a su familia, ni a aquellos que le conocen, ya que es precisamente su familia, su padre Carlos Alcaraz, quien tiene bajo su dirección el Club de Campo de El Palmar.

Esto hace que tanto Carlos, como sus hermanos Álvaro, Sergio y Jaime, crecieran cogiendo la raqueta desde casi antes de aprender a andar. Un detalle que hace comprensible que el tenis sea algo tan importante para el joven que muy pronto celebrará su 19 cumpleaños, el 5 de mayo, que es el único de los Alcaraz Garfia, apellido de su madre, Virginia, que ha logrado posicionarse como un gran tenista gracias al talento que ha demostrado tener.

El murciano no solo ha dejado ver esa gran capacidad que tiene, sino también lo todoterreno que es y teniendo un golpe de derecha que pilla desprevenidos a sus oponentes haciendo que se convierta casi en invencible. Algo que hace que se le compare, de forma inevitable, con el también español, Rafa Nadal. Carlos ha recordado en numerosas ocasiones que él no es Nadal tras enfrentarse a numerosas comparativas, aunque es comprensible por tener ambos una gran resistencia física que agota a sus contrincantes antes de proclamarse victoriosos.

Otro detalle que une al mallorquín con el de Murcia es que este último ha superado al maestro. Carlos se ha convertido en el tenista más joven en pasar a la tercera ronda de un Gran Slam, algo que consiguió Nadal en 2004 y que hemos tenido que esperar casi dos décadas para volver a verlo. Y es que en los últimos meses ha ganado tres títulos importantes en Río, Miami y, el último, en Barcelona al ser vencedor contra Pablo Carreño en el Torneo Conde de Godó al que acudieron algunas caras conocidas como la cantante Gisela.

Su numerosa familia le ha enseñado que "las finales no se juegan, se ganan", y que le ha acompañado en todos sus campeonatos, apoyándole, dándole la fuerza y el cariño para que el joven salga a la pista a darlo todo, aunque hay alguien a quien no hemos podido ver en las gradas observando los movimientos de Carlos, pero sí en las pistas. Una chica que ha robado el corazón del prometedor deportista y que comparte con él esa pasión por el tenis siendo también jugadora y, por ahora, desconocida como lo era hasta hace poco Carlos.

¿Quién es su novia?

También murciana, de su edad y apasionada de la raqueta, María González Giménez puede presumir de ser la mujer que tiene enamorado al chico del momento. La joven compite con el Murcia Club de Tenis, siendo este el equipo con el que lo hizo también Carlos antes de pasar a otra liga y hacer historia.

María y Carlos han intentado mantener su relación en el ámbito privado, pero las redes sociales se lo están poniendo un poco complicado. Pese al esfuerzo y esa característica que hace que el deportista separe su vida personal de la escena pública, la identidad de su novia ha salido a la luz y sabemos algunas cosas más de ella y la pasión compartida por el tenis.

La deportista tiene más de 3 mil seguidores en Instagram, siendo este el lugar donde publica gran variedad de imágenes dentro y fuera de la pista. Unas fotos que dejan ver su gusto por el mar, aunque no capturan ese amor que existe entre ella y Carlos, o al menos en instantáneas, pero sí con sus comentarios en los que él la llama "mi niña" o la califica de ser "la mejor" y "la más guapa de todas".

María, la novia de Carlos Alcaraz | Instagram Carlos Alcaraz

Hace unos días el joven regaló a sus más de 710 mil seguidores de Instagram una historia en la que le daba un beso en la mejilla a María. Una tierna imagen que iba acompañada de un corazón rojo, una carita triste y un "te echo de menos", y es que, de igual modo que la presencia de la pareja en redes es casi inexistente, lo mismo ocurre con la asistencia de María a las competiciones de su novio.

La pareja ha preferido separar lo profesional de lo sentimental y, por ese motivo, la joven no acude a los torneos, pero sí que le manda ánimos y le apoya desde la distancia, que no distante. Unos ánimos que le llegan a Carlos igual que lo hacen todos los de sus seres queridos y sus seguidores que nutren al deportista y le dan una fuerza y un impulso especial que, sumado a su trabajo y talento, hacen que esto no haya hecho más que empezar y que quede por delante mucho Carlos Alcaraz que descubrir.