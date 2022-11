Carla Barber evita anunciar de cuántas semanas está por las críticas "por no tener tripa"

Este miércoles Carla Barber pretendía subir "un mix de fotos" para comunicar de cuántas semanas de embarazo se encuentra. Sin embargo, la influencer, que hace unos días anunciaba que está esperando su segundo hijo apenas seis meses de la llegada de su primogénito, Bastian, no se veía con fuerzas para hacer frente a las críticas que presentía que iba a recibir.

"Luego dije, 'pf, paso, para qué'", explicaba la doctora especializada en medicina estética junto a un collage en ropa interior. Y es que recordemos que durante su primer embarazo, la joven fue muy criticada por el tamaño de su tripita, la cual muchos tacharon de ser excesivamente pequeña aún cuando también estaba a punto de dar a luz.

Carla Barber muestra su cuerpo tras anunciar su embarazo | Instagram (dr.carlabarber)

La que se hiciera con el título de Miss España 2015 ha asegurado que el motivo por el que todavía no ha anunciado de cuántas semanas está no reside en el "qué dirán" sino en el hecho de que está "agotada" y no le "apetecía en absoluto estar leyendo comentarios de personas (mejor dicho mujeres, que son las que más critican) amargadas". Usuarios que no entiende por qué le siguen en redes, "o peor", por qué comentan sus fotos "si ni siquiera son seguidores".

Carla Barber estalla contra aquellos que le critican | Instagram (dr.carlabarber)

Pese a que por el momento Carla Barber sigue sin haber anunciado en qué semana de gestación se encuentra, lo que sí es un hecho, tal y como ella misma explicó cuando anunció la buena nueva, es que este domingo 20 de noviembre, coincidiendo con el bautizo de su hijo mayor, anunciará el sexo del bebé que espera y que ella también desconoce actualmente.

Seguro que te interesa...

El motivo por el que Carla Barber volverá a dar a luz por cesárea