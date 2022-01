Carla Barber, embarazada de su primer hijo junto a su misterioso novio

Parece que el 2022 no podría haber empezado mejor para Carla Barber. La ex pareja de Diego Matamoros ha anunciado en sus redes sociales que está embarazada, de 23 semanas, de su primer hijo: "A veces en la vida no hacen falta palabras…".

El pasado mes de abril salía a la luz que Diego y Carla habían puesto punto y final a su relación con una mediática ruptura que estuvo en boca de todos. Poco después, en julio, Carla Barber era fotografiada en Marbella junto a un misterioso hombre con el que las muestras de cariño, los arrumacos y las miradas cómplices no faltaron.

Ahora, espera su primer hijo junto a su nuevo novio del que todavía no sabemos ni su nombre, ni su profesión y ni siquiera hemos podido ver su rostro, ya que todas las fotografías que ha compartido con él o bien sale de espaldas o muy de lejos.

De que sí nos alegramos es que este año haya comenzado mucho mejor que el anterior, pues como podrás recordar, en 2021 Carla Barber sufrió una enfermedad cardiaca, un miembro de su familia tuvo cáncer y su abuelo falleció.

