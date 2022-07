La boda de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez: así era su vestido de novia

Este sábado, Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez sellaban su controvertida historia de amor tras pasar por el altar. La famosa y polémica pareja celebró su enlace en Gran Canaria, lugar donde residen, y rodeados de sus familiares y amigos se dieron el ansiado ¡sí, quiero!

Una boda muy esperada por todos los seguidores de la influencer, y es que desde que el pasado mes de febrero el jugador de fútbol le pidió matrimonio a Aurah, la canaria no ha dejado de compartir algunos detalles del gran día. Sin embargo, no se conocía ni la fecha ni el lugar en la que se celebraría.

Para la sorpresa de todos, este domingo Aurah compartía a través de Stories que ya estaban "felizmente casados". Una instantánea en la que se veía la mano de los ya marido y mujer entrelazada con sus respectivos anillos de matrimonio.

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez ya han pasado por el altar | Instagram

Pero la pareja nos dejaba la miel en los labios y no publicaba ningún detalle más de uno de los días más especiales de su vida… ¡hasta ahora!

Su publicación mas especial

El 2 de julio del 2022 ya no será un día cualquiera en el calendario para Aurah y Jesé, y es que como ha escrito la influencer en su perfil de Instagram, es "el día más mágico que he vivido en mi vida, es el día en que me convertiste en tu mujer".

Una galería de imágenes donde nos han enseñado parte de la ceremonia: con vistas al mar, rodeado de casi 200 personas y como invitado especial, su hijo Nyan, el encargado de llevar los anillos. Un día que tanto Jesé como Aurah nunca olvidarán.

También hemos podido ver cuál ha sido la elección de los novios para este gran día. Tanto Jesé como el pequeño Nyan iban vestidos iguales con un traje en color azul, mientras que Aurah lo hacía con un vestido con escote en forma corazón y con corte sirena. Y es que si algo tenía claro la canaria es que no iba a abandonar su estilo el día de su boda, y lo ha hecho con una larga cola y alguna que otra transparencia y pedrería.

La relación del futbolista y la canaria no ha sido fácil, han tenido muchas disputas, incluso algún que otro encuentro en los juzgados, pero como ha dejado claro la influencer, a partir de ese día "dejamos el pasado atrás para escribir una nueva historia donde solo habrá paz, felicidad y amor". Ahora la pareja empieza "un nuevo camino".

