Beret habla de lo duro que fue escribir una canción a su hermana fallecida

A principios de año, Beret recibía una noticia de esas que te marcan para siempre: su hermana Sandra fallecía. El cantante no quiso hablar sobre las causas de esta triste pérdida y tampoco quiso dar muchos detalles. Sin embargo, a través de una canción que le compuso a modo de despedida, compartió la noticia con sus seguidores.

"Nunca voy a aprender a despedirme de ti, nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos…", escribía el cantante junto a un emotivo vídeo.

El rapero sevillano está apunto de sacar un nuevo disco, pero en su última aparición en el evento de Cadena Dial ha confesado a Europa Press el motivo por el que aún no lo ha lanzado. Y es que hay una canción que tiene a medias y prefiere retomarla en el momento idóneo: "Quiero buscar el momento que me lleve a hacerlo porque no quiero pasarlo mal gratuitamente", confesaba el artista a los medios.

La música siempre ha ayudado para superar las pérdidas y curar las heridas, aunque también para recordar de una forma bonita a quienes ya no están. Esto ha hecho Beret con su hermana: "Hice esa canción para desahogarme, para sacar la emoción y las palabras que en ese momento sentía. Lo hice el día siguiente de lo que sucedió", decía.

Han pasado varios meses desde que perdió a su hermana, y aunque dejó a medias la letra, él ya se imagina cantándosela a su público en un momento íntimo y con el objetivo de ayudar a valorar lo que tienen: "Quiero que las personas que lo escuchen, el único mensaje sea valorar lo que tienen y que sean capaces de valorar y decir: oye, voy a darle un abrazo a mi familia cuando llegue a casa porque no siempre están".

Para él, la familia es lo primero y cuando le han preguntado al cantante por una persona única en su vida, no lo ha dudado y ha dicho que su padre, una persona a la cual admira "con lo bueno y con lo malo".

Sus planes veraniegos

Ahora que el verano está a la vuelta de la esquina, Beret tiene la agenda completita de eventos. Festivales, conciertos y el lanzamiento del disco. Una temporada en la que "tiene tiempo para todo menos para ser persona"