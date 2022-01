Beret compone una emotiva canción en honor a su hermana fallecida

El año no está comenzando bien para Beret. El cantante está pasando por uno de los momentos más duros de su vida, ya que su hermana mayor, Sandra, falleció hace poco. Beret no ha dado más detalles sobre el tema, ni ha trascendido el motivo de su muerte, pero sí ha querido compartir una canción que ha compuesto en su honor.

Esta noticia ha dejado a todo su público conmocionado, y muchos de sus seguidores le han transmitido mensajes de ánimo y cariño.

Una canción muy especial

Beret ha reunido todo ese dolor que siente por la muerte de su hermana y lo ha convertido en una fuente de inspiración. Sandra era su mayor apoyo, un pilar esencial en su vida, e incluso "una segunda madre", por lo que despedirse de ella está resultando muy difícil.

En su recuerdo, Beret le ha compuesto una emotiva canción, que ha compartido en sus redes sociales bajo este mensaje: "Te he escrito esta letra a ti Sandra, para que allá donde estés la escuches… nunca voy a aprender a despedirme de ti, nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos, nunca hubiese sido como soy si no me hubieses cuidado como si fueras mi segunda madre… te quiero hermana, descansa en paz para siempre".

Muchos artistas y cantantes se han pasado por los comentarios para mandarle fuerza, como Lola Índigo: "Te quiero amigo, mucha fuerza", o Danny Romero: "Mucha fuerza", entre muchos otros.