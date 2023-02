Bella Esmeralda, la hija pequeña de Georgina Rodríguez, sorprende por su gran parecido con su hermana Alana Martina

Los Instagram Stories de Georgina Rodríguez se han convertido en el espacio desde donde hemos podido ver a una risueña y divertida Bella Esmeralda. Y es que, la modelo ha publicado una tierna foto de la benjamina de la familia dándose un baño en la piscina.

"Nuestro pequeño gran amor", ha escrito la hispano-argentina mencionando a su orgulloso papá, Cristiano Ronaldo, en la entrañable foto tomada durante el chapuzón que, a juzgar por la enorme sonrisa que su hija menor luce, parece que le encanta.

Bella Esmeralda, la hija de Georgina y Cristiano, bañándose en la piscina | Instagram (georginagio)

Sin embargo, más allá de la dulzura que desprende la pequeña, ha sido su gran parecido físico con su hermana Alana Martina, de 5 años, lo que ha acaparado muchas de las miradas. Y es que, pese a que todavía no ha cumplido su primer año de vida, ya se pueden apreciar las evidentes similitudes que ambas guardan en sus facciones...

El cumpleaños más difícil de Georgina Rodríguez

Los kilómetros que separan España y Arabia Saudí no fueron impedimento para que Georgina Rodríguez pudiera celebrar un día muy especial con sus seres queridos. La joven cumplía recientemente 29 años en lo que se convirtió en su cumpleaños más difícil puesto que fue el primero tras la trágica pérdida de uno de los mellizos que esperaba el pasado mes de abril.

Sin embargo, sus familiares y amigos no dudaron en trasladarse hasta su nuevo hogar para celebrar en el hotel 'Four Seasons de Riad' una fiesta en la que desde luego no escatimaron en gastos: "29 años cumplidos rodeada de personas y personitas que amo con todo mi corazón. Agradecida inmensamente a Dios por todo. Gracias a todos por haber dedicado un poquito de vuestro tiempo felicitándome y mandándome tanto cariño", escribió emocionada en la publicación que compartió.