Belén Rueda ha asistido al homenaje a Paco de Lucía celebrado recientemente en el Teatro Real de Madrid. Hasta allí también se han desplazado las cámaras y los micrófonos de Europa Press, quienes han conseguido hablar con la actriz sobre diferentes temas, entre los que se incluye su discreta relación amorosa.

Belén Rueda mantiene una relación con Javier Artime desde hace más de dos años y han sido muy puntuales las ocasiones en las que se han dejado ver juntos. De hecho, tan solo ha sido una vez en la que la pareja ha posado junta en un photocall.

En esta ocasión, la intérprete se ha mostrado muy sincera respecto a su relación asegurando estar muy enamorada y feliz con Javier Artime: "Sí, súper". Encantada de haber conocido a la persona con la quiere compartir su vida, también le confiesa a Europa Press que sus tres hijas también son muy felices en sus vidas sentimentales.

En cambio, cuando el reportero comenta "pues un trío de bodas Belén", la actriz deja claro que prefiere no hablar de bodas por el momento afirmando: "Tranquilidad, por Dios".

Una relación discreta

Aunque nunca han escondido su historia de amor, sí es cierto que Belén Rueda y Javier Artime han intentado mantenerla al margen del foco mediático. Él es un piloto de 38 años de edad con el que la actriz comparte algunos posts en Instagram, donde cuenta con más de 180 mil seguidores.

La actriz le aclara al citado medio que ella solo utiliza las redes sociales para el trabajo, ya que prefiere mantener su vida privada fuera del foco mediático: "Yo no tengo en redes sociales tanto interés con determinadas cosas. Me he pasado toda la vida intentando preservar mi vida privada y en las redes sociales he entrado de puntillas".

No obstante, alguna que otra declaración de amor a su chico sí que ha compartido con sus followers: "Viaje único e inolvidable. La vida te regala atardeceres como este, pero quien lo hace inolvidable es con quien lo compartes y te hace feliz. I love you 76", escribió Belen Rueda en el pie de foto de una fotografía junto a su novio en Egipto.

Aunque de momento no parece ser que vayan a sonar campanas de boda, la verdad es que Belén Rueda parece estar de lo más feliz al lado de su chico, Javier Artime.

