La atrevida respuesta de Tom Cruise sobre su verdadera relación con Shakira: "Sus caderas no mienten"

Desde que Shakira se mudara a Miami, tras separarse de Gerard Piqué, se la ha relacionado con muchos pretendientes entre los que ha destacado el nombre de Lewis Hamilton.

Pero no solo él, ya que fue vista en el GP de Miami de Fórmula 1 pasando un buen rato con Tom Cruise. No obstante, tal y como revelaron unas fuentes cercanas a la cantante, la de Barranquilla habría "rogado" al actor que dejara de flirtear con ella.

"Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no siente atracción o romance, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje se lo ha sido transmitido educadamente a Tom", declaró esta fuente.

De hecho, ambas estrellas se conoces desde hace años y lo que sí parece ser cierto es el respeto que se profesan mutuamente.

Tom Cruise celebra su 60 cumpleaños | Getty

Ahora, Tom Cruise se ha pronunciado por primera vez desde que surgieran estos rumores. El protagonista de 'Top Gun' concedió una entrevista para Despierta América por el estreno de 'Misión Imposible: Sentencia mortal' en la que fue preguntado por su amistad con la artista.

"Ella es muy talentosa. Tanto su su familia como ella son personas encantadoras", destacó Cruise no sin antes declararse admirador de su trabajo. "Es muy buena persona, ¡Una muy buena persona!".

Seguidamente, la presentadora añadió "y sus caderas no mienten", haciendo referencia a la popular canción de la colombiana, 'Hips Don't Lie', a lo que el intérprete respondió entre risas y educadamente: "No, no, no mienten".

Shakira | GTRES

A falta de confirmarse si de verdad ha iniciado un romance con Hamilton, lo cierto es que Shakira está enfocada en su carrera, su familia y sus hijos, a los que quiere tener cerca este verano.