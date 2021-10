Así ha sido el romántico viaje de Mario Casas y Desiré Cordero a Cantabria

Mario Casas y Desiré Cordero han hecho una romántica escapada a Cantabria. Ha sido la revista '¡HOLA!' la que ha sacado a la luz esta información, ya que, fieles a su discreción, viven su amor lejos del foco mediático.

El actor y la modelo empezaron su relación hace tan solo unos meses, siendo así la pareja sorpresa del verano y actualmente se encuentran afianzando su relación. Todo comenzó con unos rumores, pero más tarde salieron a la luz unas imágenes de Desiré entrando en casa de Mario en Madrid, yendo juntos a la compra y, a finales de agosto, un beso de película confirmó las sospechas.

Tras un viaje a las Maldivas de Mario, Desiré, se vistió de novia y desfiló en una gala de la Barcelona Bridal Fashion Week celebrada en Montjuic, aprovechando para mandar una señal al intérprete sobre su opinión con respecto a casarse: “Es algo que de siempre me ha hecho mucha ilusión. Sí, me gustaría casarme. Imagino una boda de fantasía, en la playa, tal vez de estilo ibicenco…”, le confesó a la mencionada revista. Además, aprovechó para responder algunas preguntas sobre sus planes futuros: "Me encantaría tener hijos. Siempre he dicho que soy muy familiar y apegada a los míos, así que tengo la ilusión de casarme y formar una familia”

Por el momento, la pareja se ha dirigido a Cantabria, donde ya habían estado con anteriormente, a pasar unos románticos días juntos de vacaciones, acompañados, por supuesto, del inseparable perro del intérprete, quien ha acompañado a la enamorada pareja en sus largos paseos por la playa, tal y como puedes ver en las imágenes que muestra '¡HOLA!' en exclusiva, la confirmación gráfica de que Mario y Desiré están juntos y felices. Y así continúan, conociéndose y disfrutando de los momentos juntos.

