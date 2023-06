Así reaccionó Albert Rivera cuando le preguntaban por Malú antes de su supuesta ruptura

La relación entre Malú y Albert Rivera lleva desde el año pasado en entredicho, cuando comenzaron a surgir rumores que apuntaban a una crisis en la pareja. Sin embargo, estas habladurías nunca han llegado a confirmarse y, de hecho, zanjaron estas informaciones compartiendo vacaciones e instantáneas.

Pero en las últimas horas, distintos medios han recogido testimonios de amigos de ambos, como Carmen Lomana y Luis Rollán, afirmando que los dos habrían decidido poner punto y final a su historia de amor tras cuatro años juntos y una hija en común.

Aunque ninguno se ha pronunciado todavía, Europa Press pudo ver a Rivera en las últimos días y lo cierto es que sus declaraciones ante sus micrófonos pasaron desapercibidas porque siempre se ha mostrado discreto. Ahora, su actitud esquiva e inquieta, como puedes ver en el vídeo de arriba, cobra más sentido que nunca.

Malú y Albert Rivera | Gtres

Hace varios días Aldo Comas presentaba su exposición 'Con Sol y Mambo' y hasta allí acudía el abogado. Albert Rivera echó balones fuera cuando se le nombró a Malú: "Hemos venido a apoyar a Aldo".

El expolítico, que acudió acompañado de Begoña Villacís, evitó pronunciarse sobre los rumores que apuntaban a una supuesta crisis con la cantante: "Gracias, muy bien, aquí con Aldo apoyándole".

Días más tarde, el exdirigente de Ciudadanos se dejó ver saliendo del Juzgado de lo Mercantil en Madrid junto a su socio José Manuel Villegas por el juicio que mantiene con Martínez-Echevarría y evitaba también confirmar si había roto finalmente con Malú: "Por favor de verdad, estoy trabajando. He hecho un 'canutazo', he estado con vosotros amablemente y he contestado, pero por favor no me persigáis por la calle que estoy trabajando. Gracias por tu trabajo. Ciao".

Dos momentos en las últimas semanas que ahora se entienden porque, a pesar de mantener esa actitud de preservar su intimidad, se le notaba algo nervioso a la hora de escuchar las preguntas sobre Malú.