Así lleva Jesús Castro su vida de soltero tras su ruptura con Alba, la prima de Iker Casillas

Ha sido en el evento de la revista GQ, en el cual se otorgaban los Premios GQ Hombre del Año 2022 donde Jesús Castro, con un favorecedor 'total look' de Louis Vuitton ha desvelado en qué momento personal se encuentra.

Su relación con Alba Casillas no dejó a nadie indiferente. La pareja, que puso fin al romance el pasado septiembre de 2021, se había convertido en una de las más seguidas por todos. Y desde entonces, no se le conoce otro nuevo amor. Durante el photocall, Jesús Castro ha respondido a los medios y ha hablado abiertamente sobre el estado de su corazón en tono humorístico: "Me he hecho un chequeo médico y el corazón bombea sangre bien. Todo bien, no hay arritmia".

Ha pasado ya un año desde que el actor y la prima de Iker Casillas dieron por finalizada su relación y el actor ha manifestado que, "desde luego" prefiere estar solo que mal acompañado.

"Depende de cmo te lo montes, pero yo me lo monto bien soltero, casado y difunto", ha comentado Jesús Castro, que asegura vivir su vida independientemente de si tiene pareja o está soltero.

Otra de las respuestas estrellas de su intervención fue decir quién era su Mujer del Año y el actor ha respondido tajante a esto: "La mujer de mi vida es mi madre. Si fuese un gato y tuviese siete vidas, seguiría siendo mi madre. Y cuando muera, será mi madre". Por otra parte, como ídolo masculino, no podría ser otro que su padre, al que ha calificado como un referente. Además, Jesús Castro ha compartido el mejor consejo que su progenitor le había dado: "Con la cuchara que tú elijas, con esa comerás".

Un divertido Jesús que parece estar en su mejor momento y centrado en sí mismo.