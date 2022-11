Así fue la primera cita de María Castro con su marido: "Después de tres horas hablando, igual ya me puedes besar, ¿no?"

María Castro ha compartido en su perfil de Instagram una imagen junto a su marido José Manuel Villalba con motivo de su noveno aniversario y le ha dedicado unas cariñosas palabras para celebrar este día: "9 años de aquel primer beso...", ha comentado la actriz dando inicio a la dedicatoria. La intérprete también ha querido compartir con sus seguidores cómo fue ese momento: "'Mira, que yo veo que estamos los dos muy a gusto... pero después de tres horas hablando, igual ya me puedes besar, ¿no?' ¡Eso le dije! Y me besó. Y aquí seguimos."

Asimismo, la también influencer ha compartido con sus followers cuáles fueron sus primeras sensaciones aquel día que tuvo lugar el primer beso. José Manuel Villalba le ha comentado a su mujer que sintió "hogar y calma", mientras que ella ha confesado que en aquel momento sintió "familia" y parece que la intuición no le había fallado: "Y ojalá siga siendo así, hasta ese banco del que me hablabas en @elhormiguero , dónde nos encontraremos viajecitos, y nos miremos a los ojos y nos digamos: 'Ha merecido la pena, porque esto es la vida'. Te quiero. Todos los días. Todos. No lo olvides jamás", ha añadido.

María Castro también ha querido compartir cómo han celebrado su aniversario, y es que ha sido de lo más original: "9 años ya sujetándonos el uno al otro y podíamos habernos ido de parranda los dos... Sin embargo, nos nació un plan de cuatro, porque así hemos llegado a estos 9 años, siendo las cuatro patas de un banco llamado familia y porque gran parte de nuestra felicidad también reside en ellas", ha comentado María en el post donde ha compartido su plan familiar.

María y José Manuel fueron con sus hijas, Maia y Olivia, al 'Mercado de Motores' en el cual pudieron disfrutar de diferentes tiendas, food-trucks, música en directo y múltiples actividades para las pequeñas de la casa.

"Virgencita que me quede como estoy, ¡eso os digo! GRACIAS VIDA", ha concluido María Castro en su publicación en la que se ha mostrado de lo más feliz junto a la familia que ha formado.

