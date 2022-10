Así fue el momento en el que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz firmaron los papeles de boda en su casa

Cristina Pedroche ha compartido en sus redes sociales una foto muy especial junto a su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, para celebrar este 24 de octubre su séptimo aniversario de boda. Un curioso enlace matrimonial que tuvo lugar en el vestidor de su casa, ambos vestidos de lo más casual y con sus respectivos padres como exclusivos invitados. Ante un notario, sus progenitores y una bufanda de su querido Rayo Vallecano, la pareja se dio el 'sí, quiero' en una ceremonia de lo más íntima.

"Hoy hace 7 años que firmamos un papel en el que dice que estamos casados y que somos un matrimonio. Pero tú y yo sabemos que ese papel lo hubiéramos firmado mucho antes. Por mí, casi según te conocí", ha comentado la colaboradora de 'Zapeando'.

Lo que parece haber sido un amor a primera vista no ha disminuido su intensidad a lo largo de estos siete años. "Te juro que sabías que eras tú. Sabía que me iba a cambiar la vida y sabía que tú me ibas a acompañar. Sabía que ibas a ser mi compañero para siempre", ha confesado Cristina.

"Eres mi familia elegida. Y cada día te volvería a elegir", ha concluido así la modelo, que ha recibido una bonita respuesta por parte de su novio. "Cualquier cosa que conteste a esto no va a ser suficiente. Solo yo sé la suerte que tengo, de verdad. La suerte de que me dejes estar a tu lado cada día", ha escrito el chef.

Dabiz Muñoz también ha querido dejar constancia en su mural de Instagram de su séptimo aniversario de boda y ha publicado una imagen donde los podemos ver compartiendo una cómplice mirada. El dueño de DiverXo le ha dedicado unas cariñosas palabras a su mujer: "Yo lo llamo pasión, diversión, ganas de verte y estar contigo siempre, donde sea y cuando sea. Nunca dejes de mirarme así, porque ahí no solo hay amor y amistad, hay pasión y fuego, y eso me vuelve loquísimo al máximo nivel", ha expresado con transparencia.

