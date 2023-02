Así está el cuerpo de Ashley Graham un año después de dar a luz a gemelos

En enero de 2022, la modelo estadounidense Ashley Graham dio a luz a su segundo y tercer hijo, los gemelos Roman and Malachi, en su propia casa, con la ayuda de un equipo de especialistas.

El parto fue rápido, pues en cuestión de 3 horas y media, ambos bebés habían nacido sanos y salvos. Sin embargo, Graham estuvo a punto de morir tras el expulsivo, debido a una fuerte hemorragia por la que perdió el conocimiento.

La maniquí lo desveló meses después, en una sincera entrevista para Glamour: "había perdido litros de sangre". Una vez pasado el susto, Graham estuvo casi dos meses en cama sin moverse, para recuperarse por completo.

Las secuelas de haber estado a punto de perder la vida fueron tan abrumadoras para Ashley que llegó a cambiar su relación con su cuerpo, perdiendo toda la confianza y el positivismo que la caracterizaban y que la llevaron a ser la primera supermodelo de tallas grandes del mundo.

Así está su barriga ahora

Sin embargo, un año después, Graham ha compartido con sus 19,8 millones de seguidores de Instagram una imagen donde se ve el estado actual de su barriga, en la que ya ha llevado a tres bebés: los gemelos e Isaac, el primogénito de Graham y su marido, Justin Ervin, que ahora tiene 3 años -

El post, en el que aparece su torso desnudo y sus manos sujetando la grasa abdominal, ya suma más de 780 mil likes y miles de comentarios que aplauden su naturalidad.

"La más real que conocemos", ha escrito su maquilladora, Katie Jane Hughes, mientras otras modelos, como Vivian Hoorn -también defensora del body positive-, le han llenado la publicación de corazones, como muestra de apoyo y respeto.

Otros usuarios anónimos le han agradecido que sea tan transparente en esta plataforma, donde sigue reinando el retoque fotográfico con programas como Photoshop y los filtros de la propia aplicación. "Ojalá hubiera visto post como este cuando era más joven. El impacto de fotos como estas es considerable", le ha dicho una joven.

Primer año de vida de los gemelos

Hace un mes, Ashley Graham celebró el primer aniversario de sus gemelos con un conmovedor post lleno de instantáneas de la familia numerosa que han formado con Ervin, con quien contrajo matrimonio hace 13 años.

"Feliz cumpleaños a mis preciosos hijos, Roman y Malachi. Vosotros dos sois constantemente curiosos, absolutamente hilarantes y siempre cambiantes. Me mantenéis alerta y hacéis que merezca la pena escribir esto desde el suelo de la cocina, cubierta de Dios sabe qué. Os quiero", escribió.

Carrera profesional de Graham

Si no sabes quién es Ashley Graham, tan solo hace falta que consultes la hemeroteca de revistas especializadas en moda como Vogue, Harper's Bazaar, Glamour y Elle.

Por otro lado, si te gusta la marca Levi's, seguro que la habrás visto en una de las múltiples campañas publicitarias que ha hecho para la marca. Ahora también es embajadora de la marca Revlon.

Aparte de su labor como maniquí, Graham también ha aparecido en varios programas de televisión, ha hecho de presentadora en Miss Universo y ha escrito un libro con sus memorias, llamado 'A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like', cuyas páginas están llenas de mensajes que inspiran a quererse tal cual se es.