Tras el asalto en casa de Miguel Bosé: Beatriz Trapote asegura que "se temía por los niños"

Hace unos días saltaba la noticia del terrible incidente que vivió Miguel Bosé y sus hijos en su domicilio de México tras habersufrido un atraco a punta de pistolay, horas más tarde, él mismo emitía un comunicado para acabar con todas las especulaciones que empezaban a formarse en las redes sociales y medios de comunicación.

Ahora, todo sigue siendo un misterio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha abierto una investigación sobre el asalto que ha sufrido el cantante y le ha animado públicamente a que denuncie formalmente este hecho delictivo.

Europa Press ha podido hablar en las últimas horas con Beatriz Trapote sobre esta polémica y ha querido dejar claro que la familia de Bosé no quiere alargar mucho más la noticia del asalto: "Se temía por los niños, podría ser un secuestro igualmente pero no quieren alargar mucho más la noticia, ellos son mediáticos, hablamos, también que sirva para dar visibilidad, estas cosas que no ocurran y que se extreme la seguridad, fíjate lo que puede ocurrir".

En cuanto a qué hay de cierto en todo lo que se ha contado sobre lo sucedido, la periodista nos confesaba que todo lo que ha contado Miguel es cierto "por eso ha enviado el comunicado" ya que "le han molestado ciertos titulares que evidentemente no se puede crear morbo de una noticia como esta".

Sin querer desvelar ningún detalle más sobre esta noticia que trascendía en España después de publicarse en varios medios de comunicación mexicanos, Beatriz aseguraba que "lo importante es que todo ha quedado en un susto y que se extremará la seguridad en la zona en la que ellos viven".